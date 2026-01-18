Восстановление теплоснабжения в Киеве - в столице работают бригады "Укрзалізниці" и из других городов

Мужчина работает над восстановлением тепла в Киеве. Фото: Министерства развития общин и территорий Украины

В Киеве за сутки вернули теплоснабжение в 16 многоэтажек. Над восстановлением работало 18 дополнительных бригад.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

"В Киеве продолжается восстановление тепла в 143 домах. Из них более 100 — это многоэтажки, где в течение суток произошли локальные аварии. В столице они возникают постоянно - из-за низких температур и изношенной инфраструктуры", — написал он.

По словам Кулебы, в столице остается еще 30 домов, в которые не удалось вернуть тепло после массированного обстрела 9 января.

"По состоянию на вчера их было 46. То есть за сутки отремонтировали 16 многоэтажек. Мы уже увеличили количество ремонтных команд. Весь день на месте работают дополнительные 18 бригад", — добавил Алексей Кулеба.

Чиновник отметил, что над восстановлением тепла в дома киевлян, в частности, работало 10 бригад от "Укрзалізниці", и по 4 - от Фастова и Обухова. С завтрашнего дня в столице будет работать еще больше специалистов.

"Уже завтра работы начнут еще 20 бригад от УЗ и бригады из Ровенской области. Я благодарен каждому, кто приобщается к работам в Киеве. Благодарен "Укрзалізниці", регионам и общинам за то, что подставляют плечо поддержки столицы, и людям, которые здесь живут. Призываю и другие области участвовать в поддержке. Благодарен специалистам, которые работают непосредственно на местах, круглосуточно. Вы делаете невероятное, чтобы жители получили тепло в домах", — подытожил он.

Напомним, жители одного из ЖК в Дарницком районе Киева вынуждены покидать свои дома, ведь температура в помещениях непригодна для жизни — дом превратился в настоящую ледяную пустыню, после того, как ГСЧС ликвидировали там пожар.

А вот директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что если в доме нет тепла, то нужно подыскивать другое жилье.