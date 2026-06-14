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Головна Київ Найнижчі в Україні: прогноз нардепа щодо тарифів на воду в Києві

Найнижчі в Україні: прогноз нардепа щодо тарифів на воду в Києві

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 22:05
Найнижчі в Україні: прогноз нардепа щодо тарифів на воду в Києві
Кран. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві тарифи на воду мають бути найнижчими в Україні. Причиною є те, що столиця — велике місто зі стислою інфраструктурою. Одна й та ж кількість труб обслуговує значну кількість населення, адже будинки зазвичай багатоповерхові.

Про це в ефірі Вечір.LIVE 14 червня повідомив народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Скільки коштуватиме вода в Києві

"У Києві, думаю, разом із водовідведенням вийде 50–60 гривень..." — зазначив Кучеренко.

Відповідати на питання щодо того, яка вартість води була б об'єктивною, він не став — заявив, що для кожного міста мають бути різні розрахунки:

"Треба взагалі піднімати всю аналітику за останні десять років і дивитися, що відбувалося з тарифом, змінами, модернізацією, із витратами, із крадіжками, з електрикою, із насосами... Тоді можна сказати: динаміка правильна чи ні".

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Також народний обранець додав, що після завершення війни, коли знімуть мораторій на тепло, тариф на опалення стане для населення неприємним сюрпризом.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на нардепа Олексія Кучеренка повідомляв, що в Києві зростуть тарифи на водопостачання й водовідведення. Йдеться про збільшення ціни вдвічі або навіть утричі. Щоправда, наразі ще немає відповідного рішення міської влади.

Також Новини.LIVE з посиланням на співзасновника громадської організації "Пасажири Києва" Олександра Гречка писав, що комунальні підприємства столиці можуть утратити прибуток. Причиною є впровадження нових тарифів у громадському транспорті. Тролейбуси та трамваї можуть перетворитися на транспорт, яким користуватимуться лише представники пільгових категорій. 

тарифи комунальні послуги вода
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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