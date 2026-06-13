Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Нардеп анонсував зростання тарифів на воду в Києві

Нардеп анонсував зростання тарифів на воду в Києві

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 23:54
Нардеп анонсував зростання тарифів на воду в Києві
Кран у квартирі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Оминути підвищення тарифів на водопостачання в Києві не вдасться. Міська влада наразі не ухвалює відповідного рішення, тому що боїться спалаху невдоволення серед населення. Люди й без того обурені майбутнім зростанням вартості проїзду.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в суботу, 13 червня, повідомив народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко. 

Як може змінитися вартість водопостачання 

Народний обранець вважає, що тарифи на водопостачання та водовідведення може збільшитися вдвічі або навіть утричі. Подорожчання води очікується не лише у столиці, а по всій Україні. 

"Найбільше безглуздя, що в цьому процесі немає жодного державного контролю... Ніхто не може реально сказати: це правильний чи неправильний тариф. По суті, все покладається на власника цього водоканалу", — зазначив Олексій Кучеренко. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на співзасновника громадської організації "Пасажири Києва" Олександра Гречка повідомляв, до чого можуть призвести нові тарифи у громадському транспорті. Комунальним підприємствам загрожуватиме втрата прибутку. Тролейбуси та трамваї можуть перетворитися на транспорт, яким користуватимуться лише представники пільгових категорій. 

Читайте також:

Також Новини.LIVE писав, які зміни у столиці набули чинності з 1 червня. Вартість проїзду в муніципальному транспорті поки залишається незмінною, але може зрости вже з 15 липня. Ціни на газ, електроенергію та воду не змінилися.

тарифи водопостачання вода
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації