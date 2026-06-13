Нардеп анонсував зростання тарифів на воду в Києві

Кран у квартирі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Оминути підвищення тарифів на водопостачання в Києві не вдасться. Міська влада наразі не ухвалює відповідного рішення, тому що боїться спалаху невдоволення серед населення. Люди й без того обурені майбутнім зростанням вартості проїзду.

Про це в ефірі Вечір.LIVE в суботу, 13 червня, повідомив народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

Як може змінитися вартість водопостачання

Народний обранець вважає, що тарифи на водопостачання та водовідведення може збільшитися вдвічі або навіть утричі. Подорожчання води очікується не лише у столиці, а по всій Україні.

"Найбільше безглуздя, що в цьому процесі немає жодного державного контролю... Ніхто не може реально сказати: це правильний чи неправильний тариф. По суті, все покладається на власника цього водоканалу", — зазначив Олексій Кучеренко.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на співзасновника громадської організації "Пасажири Києва" Олександра Гречка повідомляв, до чого можуть призвести нові тарифи у громадському транспорті. Комунальним підприємствам загрожуватиме втрата прибутку. Тролейбуси та трамваї можуть перетворитися на транспорт, яким користуватимуться лише представники пільгових категорій.

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Також Новини.LIVE писав, які зміни у столиці набули чинності з 1 червня. Вартість проїзду в муніципальному транспорті поки залишається незмінною, але може зрости вже з 15 липня. Ціни на газ, електроенергію та воду не змінилися.