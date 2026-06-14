Самые низкие в Украине: прогноз нардепа касательно тарифов на воду в Киеве

Кран. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве тарифы на воду должны быть самыми низкими в Украине. Причина в том, что столица — большой город с плотной инфраструктурой. Одно и то же количество труб обслуживает значительную часть населения, ведь дома, как правило, многоэтажные.

Об этом в эфире Вечір.LIVE 14 июня сообщил народный депутат от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко.

Сколько будет стоить вода в Киеве

"В Киеве, думаю, вместе с водоотведением получится 50–60 гривен...", — отметил Кучеренко.

Отвечать на вопрос о том, какая стоимость воды была бы объективной, он не стал — заявил, что для каждого города должны быть разные расчеты:

"Надо вообще поднять всю аналитику за последние десять лет и посмотреть, что происходило с тарифом, изменениями, модернизацией, с расходами, с кражами, с электричеством, с насосами... Тогда можно сказать: динамика правильная или нет".

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Также народный избранник добавил, что после завершения войны, когда снимут мораторий на тепло, тариф на отопление станет для населения неприятным сюрпризом.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Алексея Кучеренко сообщал, что в Киеве вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение. Речь идет об увеличении цены вдвое или даже втрое. Правда, на данный момент еще нет соответствующего решения городских властей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на соучредителя общественной организации "Пассажиры Киева" Александра Гречко писал, что коммунальные предприятия столицы могут потерять прибыль. Причиной является введение новых тарифов в общественном транспорте. Троллейбусы и трамваи могут превратиться в транспорт, которым будут пользоваться только представители льготных категорий.