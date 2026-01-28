Відео
Найскладніша ситуація — Зеленський звернувся до влади Києва

Найскладніша ситуація — Зеленський звернувся до влади Києва

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 21:51
Зеленський звернувся до влади Києва через складну ситуацію у столиці
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині найскладніша ситуація з опаленням та світлом у Києві. Глава держави закликав міську владу столиці діяти значно швидше, щоб полегшити життя киянам у лютому.

Про це український лідер сказав у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.

Читайте також:

Зеленський про ситуацію у Києві

"Коротко про сьогодні. В усіх регіонах, де є для цього потреба, залучені ремонтні бригади та необхідні сили для відновлення.

Найбільш складна ситуація зараз у Києві, передусім з опаленням, є також значні проблеми з електрикою. Для Києва залучені бригади з багатьох наших регіонів, фактично з усієї країни, у тому числі прифронтові регіони готові допомагати, — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Міністерство внутрішніх справ України забезпечує гаряче харчування в районах у Києві, де це необхідно.

За даними лідера, лише за минулу добу — 6 тисяч 200 людей у Києві. На Київщині 22 тисячі людей отримали гаряче харчування.

"Готові збільшувати масштаб такої допомоги, якщо це буде потрібно. Я очікую звіти по всіх тих дорученнях на роботу з партнерами, які були", — сказав Зеленський.

Крім того, він зауважив, що шукати та купувати обладнання треба було ще до цієї зими. Зеленський наголосив, що міська влада в Києві повинна діяти значно швидше зараз, щоб хоча б у лютому було людям легше.

Нагадаємо, що у середу Зеленський провів енергетичну нараду, під час якої заявив, що Києву бракує оперативності в рішеннях.

У Київраді спрогнозували, коли може з'явитися теплопостачання на Троєщині у Києві.

Володимир Зеленський Київ теплопостачання війна в Україні відключення світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
