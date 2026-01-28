Видео
Главная Киев Самая сложная ситуация — Зеленский обратился к властям Киева

Самая сложная ситуация — Зеленский обратился к властям Киева

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 21:51
Зеленский обратился к властям Киева из-за сложной ситуации в столице
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас самая сложная ситуация с отоплением и светом в Киеве. Глава государства призвал городские власти столицы действовать значительно быстрее, чтобы облегчить жизнь киевлянам в феврале.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

Читайте также:

Зеленский о ситуации в Киеве

"Коротко о сегодняшнем дне. Во всех регионах, где есть для этого потребность, привлечены ремонтные бригады и необходимые силы для восстановления.

Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве, прежде всего с отоплением, есть также значительные проблемы с электричеством. Для Киева привлечены бригады из многих наших регионов, фактически со всей страны, в том числе прифронтовые регионы готовы помогать, — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Министерство внутренних дел Украины обеспечивает горячее питание в районах в Киеве, где это необходимо.

По данным лидера, только за минувшие сутки — 6 тысяч 200 человек в Киеве. На Киевщине 22 тысячи человек получили горячее питание.

"Готовы увеличивать масштаб такой помощи, если это будет нужно. Я ожидаю отчеты по всем тем поручениям на работу с партнерами, которые были", — сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что искать и покупать оборудование надо было еще до этой зимы. Зеленский отметил, что городская власть в Киеве должна действовать значительно быстрее сейчас, чтобы хотя бы в феврале было людям легче.

Напомним, что в среду Зеленский провел энергетическое совещание, во время которого заявил, что Киеву не хватает оперативности в решениях.

В Киевсовете спрогнозировали, когда может появиться теплоснабжение на Троещине в Киеве.

