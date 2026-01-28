Зеленский обратился к властям Киева из-за сложной ситуации в столице

Самая сложная ситуация — Зеленский обратился к властям Киева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас самая сложная ситуация с отоплением и светом в Киеве. Глава государства призвал городские власти столицы действовать значительно быстрее, чтобы облегчить жизнь киевлянам в феврале.
Об этом украинский лидер сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.
Зеленский о ситуации в Киеве
"Коротко о сегодняшнем дне. Во всех регионах, где есть для этого потребность, привлечены ремонтные бригады и необходимые силы для восстановления.
Наиболее сложная ситуация сейчас в Киеве, прежде всего с отоплением, есть также значительные проблемы с электричеством. Для Киева привлечены бригады из многих наших регионов, фактически со всей страны, в том числе прифронтовые регионы готовы помогать, — сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что Министерство внутренних дел Украины обеспечивает горячее питание в районах в Киеве, где это необходимо.
По данным лидера, только за минувшие сутки — 6 тысяч 200 человек в Киеве. На Киевщине 22 тысячи человек получили горячее питание.
"Готовы увеличивать масштаб такой помощи, если это будет нужно. Я ожидаю отчеты по всем тем поручениям на работу с партнерами, которые были", — сказал Зеленский.
Кроме того, он отметил, что искать и покупать оборудование надо было еще до этой зимы. Зеленский отметил, что городская власть в Киеве должна действовать значительно быстрее сейчас, чтобы хотя бы в феврале было людям легче.
Напомним, что в среду Зеленский провел энергетическое совещание, во время которого заявил, что Киеву не хватает оперативности в решениях.
В Киевсовете спрогнозировали, когда может появиться теплоснабжение на Троещине в Киеве.
