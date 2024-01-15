Намагався заспокоїти дитину — на Київщині молодий батько смертельно вдарив немовля
На Київщині 18-річний батько немовляти, намагаючись заспокоїти дитину, вдарив її. Від отриманих травм донечка померла на місці.
Про це повідомляє поліція на Київщині.
Деталі трагедії
Повідомляється, що трагедія сталася в одному із сіл на Київщині. У день події дружина фігуранта вийшла до магазину, її чоловік залишився вдома з дитиною. Коли дівчинка почала плакати, батько вдарив її, що призвело до смерті немовляти.
Втім, чоловік намагався ввести слідство в оману: розповідав, що нібито у смерті доньки винні медпрацівники, які перед цим виписали дружину разом з дитиною з лікарні після лікування пневмонії у немовляти.
"Після проведення судово-медичного дослідження стало відомо, що дівчинка померла через завдану травму голови", — йдеться у повідомленні.
Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб.
Нагадаємо, у Вишневому на Київщині 56-річний чоловік наніс ножові поранення своєму товаришу. Це сталося під час застілля: між людьми спалахнув конфлікт, який переріс у бійку.
Додамо, на Київщині 29-річний чоловік, намагаючись помститись, до смерті забив палицею пенсіонера. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.
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