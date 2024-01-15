Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Намагався заспокоїти дитину — на Київщині молодий батько смертельно вдарив немовля arrow

Намагався заспокоїти дитину — на Київщині молодий батько смертельно вдарив немовля

15 січня 2024 16:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Намагався заспокоїти дитину — на Київщині молодий батько смертельно вдарив немовля
Правоохоронці затримали фігуранта. Фото: Національна поліція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Київщині 18-річний батько немовляти, намагаючись заспокоїти дитину, вдарив її. Від отриманих травм донечка померла на місці. 

Про це повідомляє поліція на Київщині. 

Читайте також:

Деталі трагедії

Повідомляється, що трагедія сталася в одному із сіл на Київщині. У день події дружина фігуранта вийшла до магазину, її чоловік залишився вдома з дитиною. Коли дівчинка почала плакати, батько вдарив її, що призвело до смерті немовляти. 

Втім, чоловік намагався ввести слідство в оману: розповідав, що нібито у смерті доньки винні медпрацівники, які перед цим виписали дружину разом з дитиною з лікарні після лікування пневмонії у немовляти.

"Після проведення судово-медичного дослідження стало відомо, що дівчинка померла через завдану травму голови", — йдеться у повідомленні. 

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 30 діб. 

Нагадаємо, у Вишневому на Київщині 56-річний чоловік наніс ножові поранення своєму товаришу. Це сталося під час застілля: між людьми спалахнув конфлікт, який переріс у бійку. 

Додамо, на Київщині 29-річний чоловік, намагаючись помститись, до смерті забив палицею пенсіонера. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Київ
суд
діти
правосуддя
вбивство
поліція
Кримінал
батьки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі