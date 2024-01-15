Пытался успокоить ребенка — в Киевской области молодой отец смертельно ударил младенца

Правоохранители задержали фигуранта. Фото: Национальная полиция

В Киевской области 18-летний отец младенца, пытаясь успокоить ребенка, ударил его. От полученных травм дочь умерла на месте.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

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Детали трагедии

Сообщается, что трагедия произошла в одном из сел Киевской области. В день происшествия жена фигуранта вышла в магазин, муж остался дома с ребенком. Когда девочка начала плакать, отец ударил ее, что привело к смерти младенца.

Впрочем, мужчина пытался ввести следствие в заблуждение: рассказывал, что якобы в смерти дочери виноваты медработники, которые перед этим выписали жену вместе с ребенком из больницы после лечения пневмонии у младенца.

"После проведения судебно-медицинского исследования стало известно, что девочка умерла из-за нанесенной травмы головы", — говорится в сообщении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 30 суток.

Напомним, в Вишневом в Киевской области 56-летний мужчина нанес ножевые ранения своему товарищу. Это произошло во время застолья: между людьми вспыхнул переросший в драку конфликт.

Добавим, в Киевской области 29-летний мужчина, пытаясь отомстить, до смерти забил палкой пенсионера. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет заключения.