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Напад на ветерана війни у Києві — поліція вручила підозру 17-річному хлопцю

23 червня 2024 12:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Напад на ексвійськового у Києві 21 червня
Правоохоронець. Ілюстративне фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві у суботу, 22 червня, побили ветерана російсько-української війни через зачіску. Правоохоронці повідомили про підозру одному з нападників.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у неділю, 23 червня.

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У поліції розповіли, що чоловік близько 23:40 21 червня вигулював собаку у Дарницькому районі. Тоді до нього підійшло троє хлопців, один з них був неповнолітнім та почав провокувати конфлікт. Він висловив невдоволення зачіскою ексвійськового та на підставі цього близько десяти разів вдарив чоловіка кулаками по голові.

На місце події прибула поліція, яка доставили всіх учасників інциденту до відділку. Далі правоохоронці прийняли заяву про напад від постраждалого та надали направлення на проходження судово-медичної експертизи.

Побив ветерана війни у Києві 21 червня
Затриманий неповнолітній. Фото: Нацполіція

Потерпілим виявився колишній військовослужбовець, який звільнився наприкінці 2023 року за станом здоров’я. Слідчі в присутності його батьків, яких викликали до управління поліції, оголосили 17-річному нападнику про підозру. 

Тепер йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

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Скриншот допису поліції

Раніше сестра постраждалого ветерана війни розповіла, що його бив один хлопець, а інші двоє — стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається.

Також ми писали, що у Бучі Київської області невідомий сів в автомобіль чоловіка та підірвав гранату. Зловмисник помер на місці події.

Київ
напад
поліція
військові

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