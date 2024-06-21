Вибух у Бучі — невідомий підірвав гранату в автомобілі 59-річного чоловіка

Автомобіль, в якому підірвали гранату в Бучі. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У Бучі Київської області невідомий сів в автомобіль чоловіка та підірвав гранату. Зловмисник помер на місці події.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у Facebook у п'ятницю, 21 червня.

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Вибух гранати в Бучі

"Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух в автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Автомобіль, в якому підірвали гранату в Бучі. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

За попередньою інформацією, до 59-річного водія автомобіля КІА сів невідомий чоловік. Він просив відвезти його на кордон із Білоруссю, погрожуючи гранатою.

Автомобіль, в якому підірвали гранату в Бучі. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Водій встиг покинути машину, коли невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці.

На місці працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції.

Допис поліції Київської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Сквирській громаді Київської області чоловік, вийшовши з магазину, кинув гранату. В результаті вибуху постраждали перехожа та сам злочинець.

Також на Харківщині чоловіку, який знайшов та зберігав гранату Ф-1, слідчі повідомили про підозру. Крім того, на вулиці він погрожував нею перехожому.