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У Бучі невідомий сів в авто чоловіка та підірвав гранату

21 червня 2024 13:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибух у Бучі — невідомий підірвав гранату в автомобілі 59-річного чоловіка
Автомобіль, в якому підірвали гранату в Бучі. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Бучі Київської області невідомий сів в автомобіль чоловіка та підірвав гранату. Зловмисник помер на місці події.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у Facebook у п'ятницю, 21 червня.

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Вибух гранати в Бучі

"Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух в автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Вибух гранати в Бучі 21 червня
Автомобіль, в якому підірвали гранату в Бучі. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

За попередньою інформацією, до 59-річного водія автомобіля КІА сів невідомий чоловік. Він просив відвезти його на кордон із Білоруссю, погрожуючи гранатою.

Автомобіль, в якому підірвали гранату в Бучі 21 червня
Автомобіль, в якому підірвали гранату в Бучі. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Водій встиг покинути машину, коли невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. 

На місці працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції.

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Допис поліції Київської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Сквирській громаді Київської області чоловік, вийшовши з магазину, кинув гранату. В результаті вибуху постраждали перехожа та сам злочинець. 

Також на Харківщині чоловіку, який знайшов та зберігав гранату Ф-1, слідчі повідомили про підозру. Крім того, на вулиці він погрожував нею перехожому.

Білорусь
вибух
поліція
Україна
граната
Київська область
Буча
автомобіль

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