Вибух у Бучі — невідомий підірвав гранату в автомобілі 59-річного чоловіка

У Бучі невідомий сів в авто чоловіка та підірвав гранату
У Бучі Київської області невідомий сів в автомобіль чоловіка та підірвав гранату. Зловмисник помер на місці події.
Про це повідомила пресслужба поліції Київської області у Facebook у п'ятницю, 21 червня.
Вибух гранати в Бучі
"Сьогодні, 21 червня, до Бучанського районного управління поліції Київщини близько 10:50 надійшло повідомлення від мешканки міста про те, що біля її двору стався вибух в автомобілі", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, до 59-річного водія автомобіля КІА сів невідомий чоловік. Він просив відвезти його на кордон із Білоруссю, погрожуючи гранатою.
Водій встиг покинути машину, коли невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці.
На місці працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія, керівництво підрозділу поліції.
Нагадаємо, у Сквирській громаді Київської області чоловік, вийшовши з магазину, кинув гранату. В результаті вибуху постраждали перехожа та сам злочинець.
Також на Харківщині чоловіку, який знайшов та зберігав гранату Ф-1, слідчі повідомили про підозру. Крім того, на вулиці він погрожував нею перехожому.
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