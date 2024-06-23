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Нападение на ветерана войны в Киеве — полиция вручила подозрение 17-летнему парню

23 июня 2024 12:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Нападение на экс-военного в Киеве 21 июня
Правоохранитель. Иллюстративное фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в субботу, 22 июня, избили ветерана российско-украинской войны из-за прически. Правоохранители сообщили о подозрении одному из нападавших.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в воскресенье, 23 июня.

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В полиции рассказали, что мужчина около 23:40 21 июня выгуливал собаку в Дарницком районе. Тогда к нему подошли три парня, один из них был несовершеннолетним и начал провоцировать конфликт. Он выразил недовольство прической экс-военного и на основании этого около десяти раз ударил мужчину кулаками по голове.

На место происшествия прибыла полиция, которая доставила всех участников инцидента в участок. Далее   правоохранители приняли заявление о нападении от пострадавшего и предоставили направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Побил ветерана войны в Киеве 21 июня
Задержаный несовершеннолетний. Фото: Нацполиция

Пострадавшим оказался бывшим военнослужащим, который уволился в конце 2023 года по состоянию здоровья. Следователи в присутствии родителей, вызванных в управление полиции, объявили 17-летнему нападавщему о подозрении.

Теперь ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

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Скриншот поста полиции

Ранее сестра пострадавшего ветерана войны рассказала, что его избивал один парень, а остальные двое стояли и страховали на случай, если этот не справится.

Также мы писали, что в Буче Киевской области неизвестный сел в автомобиль мужчины и взорвал гранату. Злоумышленник скончался на месте происшествия.

Киев
нападение
полиция
военные

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