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У Києві через зачіску побили ветерана війни — поліція відкрила провадження

22 червня 2024 16:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві побили ветерана війни через зачіску — що відомо про напад
Ветеран війни, якого побили в Києві. Фото: instagram.com/schizophrenic_6699
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві побили ветерана війни, добровольця 32-ї ОМБр. Зловмисники напали на нього через його зачіску.

Про це повідомила сестра постраждалого в Instagram у суботу, 22 червня.

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Побиття в Києві ветерана війни

Дівчина розповіла, що все сталося цієї ночі, коли Олександр вигулював собаку та повертався додому. До нього підійшли троє людей, наймолодший із яких почав говорити про зачіску. Після цього він побив Олександра.

"Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається", — розповіла сестра постраждалого.

Побиття ветерана війни у Києві
Ветеран війни, якого побили в Києві. Фото: instagram.com/schizophrenic_6699
У Києві побили ветерана війни
Ветеран війни, якого побили в Києві. Фото: instagram.com/schizophrenic_6699
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Допис сестри постраждалого. Фото: скриншот

Що заявили в поліції

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття ветерана війни у Дарницькому районі Києва. Всіх учасників інциденту встановили, з ними тривають першочергові слідчі дії.

"Вчора, 21 червня, близько 23:40 до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці у Дарницькому районі його побив невідомий. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпаж патрульної поліції", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, через конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів нападника перебували поруч та були свідками сутички. Правоохоронці доставили всіх учасників інциденту до Дарницького управління поліції для з’ясування всіх обставин.

Фігурантам наразі інкримінують умисні легкі тілесні ушкодження.

Досудове розслідування триває.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 червня у Бучі Київської області невідомий сів в автомобіль чоловіка та підірвав гранату. Зловмисник помер на місці події.

Також у Казахстані затримали одного з підозрюваних у замаху на журналіста-опозиціонера у Києві. Він сам звернувся до правоохоронних органів.

Київ
бійка
війна
напад
поліція
військові

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