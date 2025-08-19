Керівнику КП КМДА Плесо повідомили про підозру у мільйонній розтраті

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Керівнику комунального підприємства КМДА "Плесо", яке підпорядковується Віталію Кличку, повідомили про підозру у мільйонній розтраті коштів. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 19 серпня.

Деталі справи

Слідство встановило, що у 2021 році Київська міська рада затвердила перелік природоохоронних заходів, які фінансувалися з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. КП "Плесо" отримало кошти на створення водоохоронних зон, покликаних запобігти забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів столиці.

Однак керівник КП змовився з директором приватного підприємства, яке мала тісні зв'язки з посадовцями КМДА, і вони розробили схему для незаконного виведення бюджетних коштів.

"Посадовці КП "Плесо" оголосили повторний тендер на розроблення проєктів землеустрою для встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг. Це було зроблено всупереч Закону України "Про публічні закупівлі", адже попередня аналогічна закупівля ще не була завершена. Переможцем тендеру визначили заздалегідь обране підприємство. 17 грудня 2021 року з ним уклали договір на виконання робіт на п’яти пляжах, зокрема на островах Труханів та Венеціанський", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, вже за кілька днів сторони підписали додаткові угоди з порушенням умов договору. Так, 23 грудня був підписаний акт виконаних робіт, а 30 грудня 2021 року підряднику перерахували кошти. Насправді на момент підписання актів роботи фактично не виконувалися.

Щобільше, згідно з Водним кодексом України, проведення таких робіт взагалі не було необхідним на двох об’єктах — островах Труханів та Венеціанський, за що з бюджету безпідставно сплатили 1,7 млн грн.

Зазначається, що прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора паралельно домоглися у судовому порядку скасування неправомірно встановлених водоохоронних зон і стометрових прибережних захисних смуг на цих островах. Це унеможливить їх забудову та інше незаконне використання. Відповідні записи вже вилучено з Державного земельного кадастру.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також повідомлення про підозру підряднику.

Що таке КП "Плесо" та чим воно займається

"Плесо" підпорядковується Департаменту екології та природних ресурсів КМДА. Діяльність комунального підприємства спрямована на охорону, благоустрій та догляд за станом водних ресурсів Києва, зокрема річок, озер, гідротехнічних споруд та обʼєктів природозахисного фонду.

