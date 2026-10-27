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Главная Киев Нардеп анонсировал строительство минимум двух новых мостов в Киеве

Нардеп анонсировал строительство минимум двух новых мостов в Киеве

Ua ru
27 октября 2026 22:04
Эксклюзив
В Киеве планируют построить как минимум два мобильных моста за 3–4 месяца Новини.LIVE
Строительство моста в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве планируют построить как минимум два мобильных моста при поддержке западных партнеров. На их монтаж может уйти три-четыре месяца после подготовки подъездных путей. Новые сооружения помогут частично перенаправить транспортные потоки в столице.

Об этом народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко сообщил в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Сколько мобильных мостов планируют установить в Киеве

Депутат подчеркнул, что мобильные мосты не смогут полностью заменить существующую транспортную инфраструктуру.

"Я думаю, что это уже не секрет, я комментировал это: будет построено как минимум два моста. На это уйдет 3–4 месяца. Для них нужно проложить подъездные пути и, соответственно, мы сможем частично перенаправить туда определенные транспортные потоки, которые существуют в Киеве", — сказал Крейденко.

Депутат также отметил, что для решения транспортных проблем столицы необходимо использовать различные способы перевозки пассажиров, в частности железную дорогу.

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По его словам, сосредоточиваться только на метро недостаточно, а ни одна новая конструкция не сможет полностью заменить существующие мосты и метрополитен.

Как сообщали Новини.LIVE, Киев направит 1 млрд грн на обустройство комбинированных водных переправ через Днепр и подъездов к ним. По словам мэра Виталия Кличко, проект инициировало государство, а Кабмин уже утвердил соответствующее постановление. Места для переправ будет определять военное командование по согласованию с Киевской городской военной администрацией. Выделение средств городом предусмотрено рекомендацией правительства.

Как сообщали Новини.LIVE, Киевская городская военная администрация призвала СМИ, администраторов информационных каналов и пользователей соцсетей не публиковать фото и видео повреждений Южного моста в Киеве. В городских властях пояснили, что такие материалы могут помочь российским военным оценить последствия удара и получить дополнительную разведывательную информацию.

мост метро война в Украине железная дорога общественный транспорт
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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