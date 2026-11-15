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Главная Киев Нардеп: до 2027 года зеленая ветка метро Киева работать не будет

Нардеп: до 2027 года зеленая ветка метро Киева работать не будет

Ua ru
15 ноября 2026 01:19
«Зеленая» линия киевского метро не начнет работу до 2027 года, заявил народный депутат Новини.LIVE
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Украины Владимир Крейденко высказал предположение, что зеленая линия метро, вероятно, не будет курсировать между берегами Киева до начала 2027 года. Он уточнил, что речь идет об открытом участке метрополитена, а не о том, который находится под землей.

Как сообщает "Новини.LIVE", об этом заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко заявил в эфире телемарафона.

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Заработает ли зеленая ветка метро до конца года

Отметим, что в настоящее время зеленая ветка киевского метро не курсирует между станциями "Славутич" и "Выдубичи". Причиной этого стали повреждения Южного моста в результате ударов со стороны РФ.

В связи с этим народный депутат сомневается, что движение возобновится до конца года.

"Что касается зеленой ветки метро... которая является частью Сирецко-Печерской линии, идущей на левый берег и с левого берега, в частности та, которая находится на открытом участке, мне кажется, что она до начала следующего года точно не будет работать", — сказал Владимир Крейденко.

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Он также добавил, что в Киеве уже начали работы по возведению понтонных мостов. Ожидается, что они будут готовы уже через 3–4 месяца.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Киева Виталий Кличко недавно отреагировал на поручение президента Украины Владимира Зеленского о подготовке программы бесплатного проезда в наземном общественном транспорте столицы и создании резерва автобусов. Он сообщил, что город может выпустить дополнительные автобусы, но для этого не хватает водителей, которых коммунальное предприятие не может нанять из-за установленного лимита. В то же время он призвал Кабмин вернуть Киеву более 8 млрд грн задолженности по субвенции.

Также мы писали, что в ночь на 27 октября россияне нанесли ракетный удар по Киеву. В результате обстрела в столице закрыли две станции метро.

Киев метро обстрелы мост Метро метрополитен
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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