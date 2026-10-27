Метро Чернігівська та Лісова у Києві закрито 27 жовтня

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Російська Федерація в ніч проти 27 жовтня завдала ударів балістичними ракетами по Києву. Наразі відомо, що окрім обмеження руху Південним мостом, в столиці тимчасово закриті щонайменше дві станції станції метрополітену.

Про це повідомляє повідомляє Новини.LIVE з посиланням на КМДА.

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Що відомо про обмеження руху метро у Києві

Київська міська державна адміністрація у своєму Telegram-каналі частково обмежено рух на "червоній" гілці метро, оскільки тимчасово закриті дві станції.

""Червона" лінія: поїзди наразі курсують між станціями "Академмістечко" — "Дарниця". Станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинені для пасажирських перевезень", — йдеться у повідомленні.

Також у КМДА підтвердили інформацію КМВА, що через влучання Росії наразі рух "зеленої" гілки метро через Південний міст обмежено.

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""Зелена" лінія: поїзди курсують підземними ділянками між станціями "Сирець" — "Видубичі" та "Осокорки" — "Червоний хутір". Рух поїздів через Південний міст тимчасово призупинений. На місці працюють всі необхідні фахівці", — вказано у дописі.

Там додали, що про подальші зміни метро та відновлення руху у звичайному режимі. Уже повідомлено додатково.

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