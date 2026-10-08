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Головна Київ Нардеп: Київ міг би придбати десятки турелей за кошти міського бюджету

Нардеп: Київ міг би придбати десятки турелей за кошти міського бюджету

Ua ru
8 жовтня 2026 17:30
Ексклюзив
Нардеп: Київ може придбати десятки турелей за кошти міського бюджету
Український військовий біля турелі. Фото: thedefender.media

Київ має фінансові можливості для закупівлі десятків турелей, які можна використовувати для захисту столиці від повітряних атак. Придбати їх, за словами народного депутата Олександра Федієнка, місто могло б за кошти місцевого бюджету, а військові забезпечили б підготовлений персонал.

Про це Олександр Федієнко заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Скільки турелей може закупити Київ

Відповідаючи на запитання про можливу кількість турелей, які Київ міг би придбати за кошти міського бюджету, Федієнко зазначив, що точну цифру назвати складно через відсутність даних про вартість одного комплексу.

Водночас нардеп вважає, що йдеться про десятки турелей.

"Дивіться, я не знаю, від безпосередньої вартісті торелі мені важко сказати, але я думаю, що все ж таки це десятки", — сказав Федієнко.

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Військові можуть забезпечити персонал

За словами народного депутата, Київ міг би профінансувати закупівлю турелей, тоді як військові забезпечили б навчений персонал для роботи з ними.

Раніше Новини.LIVE писали, що 7 жовтня у Києві російський дрон влучив у будівлю магазину, після чого там спалахнула пожежа. Наразі відомо про трьох загиблих, пошуково-рятувальна операція триває.

Також Новини.LIVE повідомляли, що через обстріл багатоповерхівки у Києві, 7 жовтня, загинули двоє людей. Також на місці атаки спалахнула пожежа.

Київ нардепи ППО закупівлі атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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