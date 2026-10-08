Депутат Верховной Рады: Киев может приобрести десятки турелей за счет городского бюджета

Украинский военный у турели. Фото: thedefender.media

У Киева есть финансовые возможности для закупки десятков турелей, которые можно использовать для защиты столицы от воздушных атак. По словам народного депутата Александра Федиенко, город мог бы приобрести их за счет средств местного бюджета, а военные обеспечили бы подготовленный персонал.

Об этом Александр Федиенко заявил в эфире программы Ранок.LIVE.

Реклама

Сколько турелей может закупить Киев

Отвечая на вопрос о возможном количестве турелей, которые Киев мог бы приобрести за счет городского бюджета, Федиенко отметил, что точную цифру назвать сложно из-за отсутствия данных о стоимости одного комплекса.

В то же время нардеп считает, что речь идет о десятках турелей.

"Послушайте, я не знаю, исходя из непосредственной стоимости турели, мне трудно сказать, но я думаю, что всё-таки речь идёт о десятках", — сказал Федиенко.

Читайте также:

Военные могут обеспечить персонал

По словам народного депутата, Киев мог бы профинансировать закупку турелей, а военные обеспечили бы обученный персонал для работы с ними.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 7 октября в Киеве российский дрон попал в здание магазина, после чего там вспыхнул пожар. На данный момент известно о трех погибших, поисково-спасательная операция продолжается.

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате обстрела многоэтажного дома в Киеве 7 октября погибли два человека. Кроме того , на месте атаки вспыхнул пожар.