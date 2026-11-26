Сотрудник Киевтеплоэнерго. Фото: facebook.com/kyivteploenergo

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк прокомментировал ситуацию с отоплением в Украинке Киевской области, расположенной недалеко от Трипольской ТЭС. По его словам, мобильные котельные спасут населенный пункт от холода.

Об этом Сергей Нагорняк заявил в эфире Ранок.LIVE.

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Ситуация с отоплением в Украинке

Мэр Украинки Александр Туренко подчеркивал, что необходимо построить котельную, но на это нет денег. По его словам, объект стоит больше, чем весь годовой городской бюджет.

Нагорняк считает, что из государственного бюджета могут выделить средства и оказать помощь.

"В первую очередь, доноры могут предоставить оборудование, необходимое для строительства соответствующей котельной — мобильной, чтобы обеспечить. Здесь как раз, если говорить о децентрализованном теплоснабжении, децентрализованном электроснабжении, то такие города, как Украинка, можно обеспечить, ведь это не Киев, это небольшие городки, которые можно обеспечить альтернативным видом теплоснабжения, распределенной генерацией, о которой очень много говорят", — говорит народный депутат.

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По его словам, мэр должен был би бить тревогу, чтобы мобильные котельные были установлены. Нагорняк отметил, что их нужно было начинать строить весной, но если их начнут устанавливать сегодня, то и завершат раньше.

Народный депутат заявил, что мобильные котельные могут спасти горожан, обеспечив их теплоснабжением.

В то же время очень сложно спасти Киев, Харьков или Днепр, но небольшие города — можно в оперативном режиме.

Нагорняк говорит, что сейчас нужно немедленно реагировать на эту ситуацию. Он считает, что в Украине в резерве есть мобильные котельные.

"И в то же время мы должны понять, что происходит на Трипольской ТЭС, потому что каждая ТЭС имеет различное оборудование. Оборудование, которое генерирует тепло и обеспечивает город теплоснабжением, а также оборудование, которое генерирует электрическую энергию. Например, если взять ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, сегодня они не генерируют электроэнергию вовсе, но мы видим, что они делают все возможное для того, чтобы сегодня киевляне были обеспечены теплоснабжением. И сегодня подавляющее большинство киевлян обеспечено теплоснабжением", — говорит Нагорняк.

Таким образом, каждое попадание в ТЭЦ имеет разную степень повреждения.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на депутата Киевского городского совета Андрея Витренко, в настоящее время в Киеве насчитывается не более 20 мобильных укрытий, хотя потребность столицы составляет от 500 до 700 таких сооружений.

Ранее футуролог Виталий Кулик подчеркнул, что необходимо усилить защиту подъездов к Киеву. По его словам, речь идет о сетках и противовоздушной обороне.