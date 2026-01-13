Прорыв теплосети. Фото иллюстративное: патрульная полиция Киева

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко отреагировал на падение 16-летней девушки в яму с кипятком в Киеве. По его словам, местные власти должны были бы взять на себя полную поддержку.

Об этом Алексей Кучеренко сообщил в эфире "Київського часу".

Падение девушки в яму с кипятком

На проспекте Лобановского 2 января в Киеве прорвало трубу центрального отопления, в результате чего на тротуаре провалился асфальт. Там образовалась яма с кипятком, в которую провалилась 16-летняя девушка. Она получила 73% ожогов тела. Девушка находится на лечении в Германии.

А руководителю районного подразделения Киевтеплокоммунэнерго сообщили о подозрении, поскольку именно он руководил аварийными работами. Участок должны были полностью оградить, но этого не сделали.

Сейчас известно, что городские власти Киева не помогают девушке. Они не выходили на контакт с родителями пострадавшей.

Кучеренко подчеркнул, что прежде всего власть должна была взять на себя ответственность. По его словам, это случай локального уровня.

"Абсолютно конкретные должностные лица, которые делали работу, работники Киевтеплоэнерго, как я понимаю, хотя, думаю, следствие будет, и я обязательно проконтролирую это. Но, как я понимаю, они не сделали соответствующего ограждения этого", — отметил нардеп.

По его словам, инцидент произошел около 16:00, то есть уже было темно. Кроме того, он считает, что халатность там есть.

"Но по-человечески, первое, что должны были бы сделать, и руководство кампании, и руководство города, это, как минимум, взять на себя все, абсолютно все, что касается. Возможно, они и взяли, честно вам скажу", — говорит Кучеренко.

Нардеп подчеркнул, что это тот случай, когда абсолютно конкретный местный депутат должен поставить на контроль и довести расследование.

Как помочь 16-летней Елене

Напомним, 2 января в Голосеевском районе Киева в яму с кипятком упала 16-летняя девушка.

