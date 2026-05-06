Нардеп: після війни посади мера Києва і голови КМДА можуть розділити

Нардеп: після війни посади мера Києва і голови КМДА можуть розділити

Дата публікації: 6 травня 2026 22:59
Володимир Крейденко. Фото: кадр з відео

Народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко припустив, що після завершення війни посади мера Києва та голови Київської міської державної адміністрації можуть розділити. Після воєнного стану в Україну можуть порушити питання щодо зміни моделі управління столицею.

Про це ексклюзивно Володимир Крейденко сказав в ефірі "Київського часу".

Управління Києвом

На думку Крейденка, можливе розділення посад мера Києва та керівника міської адміністрації. 

"І після закінчення військового стану, я думаю, що питання розділення посади мера і адміністрації має стояти гостро, і це має бути врегульовано на законодавчому рівні", — зазначив нардеп.

Зазначимо, заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук в ефірі "Київський час" розповів, що прифронтові області випереджають столицю у виконанні планів стійкості.

Раніше віцепремʼєр-міністра з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що Кабмін вимагає від влади Києва терміново прискорити підготовку до зими. В іншому випадку він зазначив, що спроможність керівництва столиці оцінюватимуть окремо.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
