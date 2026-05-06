Нардеп: после войны должности мэра Киева и главы КГГА могут разделить
Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко предположил, что после завершения войны должности мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации могут разделить. После военного положения в Украине могут поставить вопрос об изменении модели управления столицей.
Об этом эксклюзивно Владимир Крейденко сказал в эфире "Київського часу".
Управление Киевом
По мнению Крейденко, возможно разделение должностей мэра Киева и руководителя городской администрации.
"И после окончания военного положения, я думаю, что вопрос разделения должности мэра и администрации должен стоять остро, и это должно быть урегулировано на законодательном уровне", — отметил нардеп.
Отметим, заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук в эфире "Київський час" рассказал, что прифронтовые области опережают столицу в выполнении планов устойчивости.
Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что Кабмин требует от властей Киева срочно ускорить подготовку к зиме. В противном случае он отметил, что способность руководства столицы будут оценивать отдельно.