Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Нардеп пояснив, чому Київ завжди буде енергозалежним

Нардеп пояснив, чому Київ завжди буде енергозалежним

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 22:22
Оновлено: 22:22
Чому Київ завжди буде енергозалежним — відповідь нардепа
Високовольтні лінії електропередач. Ілюстративне фото: ДТЕК

Народний депутат України від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що Київ не може повністю забезпечити себе електроенергією і взимку залишається залежним від загальної енергосистеми. За його словами, наявних потужностей ТЕЦ недостатньо, аби покрити потреби столиці.

Про це Олексій Кучеренко сказав  в ефірі "Київського часу".

Реклама
Читайте також:

Кучеренко про енергозалежність Києва

Олексій Кучеренко вважає, що Київ завжди буде енергозалежним. Адже, за його словами, місто не здатне самостійно генерувати достатньо електроенергії.

"Київ завжди буде залежним по енергетиці. Так само як і будь-яке місто. Бо в нас єдина енергосистема. І неможлива ситуація, що сам Київ буде генерувати стільки, скільки йому потрібно", — наголосив Кучеренко.

Нардеп пояснив, що взимку столиця споживає близько 2 тисяч мегаватів, а місцеві ТЕЦ дають лише половину. Відтак, решту добирають з єдиної енергосистеми.

Кучеренко зазначив, що київські малі ТЕЦ (по 15 МВт) не врятують ситуацію, бо покривають лише 1/20 потреб і не здатні захистити столицю від блекауту. Їх завдання — підтримка помп, води та тепла в екстрених умовах.

Нещодавно очільник Оболонської районної державної адміністрації   Кирило Фесик анонсував важливе рішення щодо генераторів у Києві.

Нагадаємо, що у ДТЕК оприлюднили графіки відключень світла на Київщині 17 листопада.

Київ електроенергія енергетика відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації