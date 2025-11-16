Чому Київ завжди буде енергозалежним — відповідь нардепа

Високовольтні лінії електропередач. Ілюстративне фото: ДТЕК

Народний депутат України від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що Київ не може повністю забезпечити себе електроенергією і взимку залишається залежним від загальної енергосистеми. За його словами, наявних потужностей ТЕЦ недостатньо, аби покрити потреби столиці.

Про це Олексій Кучеренко сказав в ефірі "Київського часу".

Реклама

Читайте також:

Кучеренко про енергозалежність Києва

Олексій Кучеренко вважає, що Київ завжди буде енергозалежним. Адже, за його словами, місто не здатне самостійно генерувати достатньо електроенергії.

"Київ завжди буде залежним по енергетиці. Так само як і будь-яке місто. Бо в нас єдина енергосистема. І неможлива ситуація, що сам Київ буде генерувати стільки, скільки йому потрібно", — наголосив Кучеренко.

Нардеп пояснив, що взимку столиця споживає близько 2 тисяч мегаватів, а місцеві ТЕЦ дають лише половину. Відтак, решту добирають з єдиної енергосистеми.

Кучеренко зазначив, що київські малі ТЕЦ (по 15 МВт) не врятують ситуацію, бо покривають лише 1/20 потреб і не здатні захистити столицю від блекауту. Їх завдання — підтримка помп, води та тепла в екстрених умовах.

Нещодавно очільник Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик анонсував важливе рішення щодо генераторів у Києві.

Нагадаємо, що у ДТЕК оприлюднили графіки відключень світла на Київщині 17 листопада.