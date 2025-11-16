Почему Киев всегда будет энергозависимым — ответ нардепа

Высоковольтные линии электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

Народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко заявил, что Киев не может полностью обеспечить себя электроэнергией и зимой остается зависимым от общей энергосистемы. По его словам, имеющихся мощностей ТЭЦ недостаточно, чтобы покрыть потребности столицы.

Об этом Алексей Кучеренко сказал в эфире "Київського часу".

Кучеренко об энергозависимости Киева

Алексей Кучеренко считает, что Киев всегда будет энергозависимым. Ведь, по его словам, город не способен самостоятельно генерировать достаточно электроэнергии.

"Киев всегда будет зависимым по энергетике. Так же как и любой город. Потому что у нас единая энергосистема. И невозможна ситуация, что сам Киев будет генерировать столько, сколько ему нужно", — подчеркнул Кучеренко.

Нардеп пояснил, что зимой столица потребляет около 2 тысяч мегаватт, а местные ТЭЦ дают только половину. Следовательно, остальные добирают из единой энергосистемы.

Кучеренко отметил, что киевские малые ТЭЦ (по 15 МВт) не спасут ситуацию, потому что покрывают лишь 1/20 потребностей и не способны защитить столицу от блэкаута. Их задача — поддержка насосов, воды и тепла в экстренных условиях.

