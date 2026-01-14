Чому не треба виїжджати з Києва - пояснення Нагорняка

Сергій Нагорняк. Фото: Facebook Сергія Нагорняка

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк закликав громадян залишатися у своїх містах. Це важливо, попри складну ситуацію з енергопостачанням.

Про це він заявив в ефірі програми Київський час.

Чому не треба виїжджати із міст

За словами парламентаря, масовий виїзд людей з українських міст є однією з цілей російської агресії.

Він наголосив, що ворог прагне не лише залишити країну без світла, а й посіяти внутрішні конфлікти, спровокувати міграцію всередині держави та змусити українців виїжджати за кордон.

Сергій Нагорняк підкреслив, що виїзд з будь-якого міста фактично сигналізує ворогу про досягнення його мети, тому він не рекомендує залишати місця проживання. Депутат закликав українців проявити витримку та єдність і вистояти найближчі шість тижнів.

Окремо він наголосив, що в нинішніх умовах не варто шукати винних усередині країни, адже відповідальність за кризу несе виключно Росія.

Нагадаємо, що на тлі чергових обстрілів столиці Віталій Кличко звернувся до киян із закликом виїжджати з міста.

Після цього Кличка розкритикували та порівняли фінансові можливості та географічну близькість до ворога трьох найбільших українських міст — Києва, Дніпра та Харкова.