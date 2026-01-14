Почему не надо выезжать из Киева - объяснение Нагорняка

Сергей Нагорняк. Фото: Facebook Сергея Нагорняка

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк призвал граждан оставаться в своих городах. Это важно, несмотря на сложную ситуацию с энергоснабжением.

Об этом он заявил в эфире программы Київський час.

Почему не надо выезжать из городов

По словам парламентария, массовый выезд людей из украинских городов является одной из целей российской агрессии.

Он отметил, что враг стремится не только оставить страну без света, но и посеять внутренние конфликты, спровоцировать миграцию внутри государства и заставить украинцев выезжать за границу.

Сергей Нагорняк подчеркнул, что выезд из любого города фактически сигнализирует врагу о достижении его цели, поэтому он не рекомендует покидать места жительства. Депутат призвал украинцев проявить выдержку и единство и выстоять ближайшие шесть недель.

Отдельно он отметил, что в нынешних условиях не стоит искать виновных внутри страны, ведь ответственность за кризис несет исключительно Россия.

Напомним, что на фоне очередных обстрелов столицы Виталий Кличко обратился к киевлянам с призывом выезжать из города.

После этого Кличко раскритиковали и сравнили финансовые возможности и географическую близость к врагу трех крупнейших украинских городов - Киева, Днепра и Харькова.