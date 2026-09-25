Нардеп: РФ не зможе повністю залишити Київ та інші регіони без інтернету

Співробитники компанії-провайдера інтернету працюють в офісі. Фото: GettyImages

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко заявив, що Росія не зможе повністю позбавити Київ чи інші регіони України доступу до інтернету ударами по цифровій інфраструктурі. Навіть після пошкодження окремих операторів їхні мережі вдається оперативно відновлювати.

Про це Олександр Федієнко заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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Чи може РФ повністю "покласти" інтернет у Києві

За словами Федієнка, нещодавні удари могли вплинути на роботу окремих локальних операторів, однак говорити про втрату значної частини всього інтернет-трафіку в столиці наразі підстав немає.

"Я повторюю, я не знаю, про які 50% трафіку може йти мова. Це треба розуміти методики, я знаю дуже добре Анатолія [Фроленкова, консультанта із телекомунікацій — Ред.]. Я не знаю, звідки він взяв цю цифру", — сказав нардеп.

Він також заявив, що повністю зупинити доступ громадян до інтернету в Києві чи інших містах України наразі неможливо.

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В Україні працює багато операторів

Федієнко пояснив, що стійкість інтернет-з’єднання в Україні значною мірою забезпечує велика кількість малих і середніх операторів.

За його словами, саме наявність великої кількості учасників ринку не дозволяє повністю зупинити інтернет-доступ.

"Станом на сьогодні Україна єдина країна, яка має відповідну кількість малого та середнього бізнесу. Незважаючи на те, що Міністерство фінансів та Державна податкова служба намагається вже рік знищити малий та середній бізнес на вимогу великого алігархічно крупного бізнесу з російськими коріннями, вони тримаються, вони протистоять", — зазначив Федієнко.

Оператори швидко відновлюють роботу

Після однієї з останніх атак Федієнко повідомляв, що оператори відновили пошкоджені мережі менш ніж за добу. За його словами, російські удари по дата-центрах можуть спричиняти тимчасові перебої, однак не мають призвести до повного зникнення інтернету.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок нічної атаки РФ на Київщину пошкоджено будинки, складське та виробниче приміщення, а також автомобілі. Загалом пошкодження зафіксували у трьох районах області.

Також Новини.LIVE писав, що під час атаки РФ на Київ безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. На місці працювали екстрені служби та ліквідовували наслідки удару.