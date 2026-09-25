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Головна Київ Нічна атака на Київщину: пошкоджено будинки, склад та авто

Нічна атака на Київщину: пошкоджено будинки, склад та авто

Ua ru
25 вересня 2026 09:10
Нічна атака на Київську область: пошкоджено будинки, склад та авто
Ліквідація наслідків атаки РФ на Київщину. Фото: ДСНС

Російські війська вночі атакували Київську область ударними дронами. Пошкодження зафіксували у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах. Внаслідок атаки пошкоджені виробниче та складське приміщення, три приватні будинки й чотири автомобілі. Попередньо, люди не постраждали.

Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко та ДСНС, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки на Київщині

У Бориспільському районі через влучання спалахнуло деревообробне підприємство. Рятувальники разом із місцевою та добровільною пожежними командами розбирають і проливають конструкції.

Нічна атака на Київщину: пошкоджено будинки, склад та авто - фото 1
Наслідки атаки РФ на Київщину. Фото: ДСНС

У Броварському районі пошкоджено складське приміщення. На Обухівщині пошкоджені три приватні домоволодіння та чотири легкові автомобілі.  За попередньою інформацією, люди в жодому районі не постраждали.

Загалом унаслідок нічної атаки в області пошкоджено дев’ять об’єктів. На місцях працюють усі необхідні служби та ліквідовують наслідки атаки.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 25 вересня російські війська атакували Київ ударними дронами. У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю, а в Солом’янському уламки впали на 25-поверховий житловий будинок. Також відомо про одного постраждалого.

Також Новини.LIVE писав про наслідки нічної атаки на Київ 24 вересня. У Дніпровському районі була пошкоджена ціла вулиця приватного сектору: постраждали будинки, подвір’я, гаражі та дорожнє покриття, а на місці влучання утворилася велика вирва.

Київ Київська область руйнування пошкодження будинків атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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