Нічна атака на Київську область: пошкоджено будинки, склад та авто

Ліквідація наслідків атаки РФ на Київщину. Фото: ДСНС

Російські війська вночі атакували Київську область ударними дронами. Пошкодження зафіксували у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах. Внаслідок атаки пошкоджені виробниче та складське приміщення, три приватні будинки й чотири автомобілі. Попередньо, люди не постраждали.

Про це повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко та ДСНС, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Які наслідки атаки на Київщині

У Бориспільському районі через влучання спалахнуло деревообробне підприємство. Рятувальники разом із місцевою та добровільною пожежними командами розбирають і проливають конструкції.

Наслідки атаки РФ на Київщину. Фото: ДСНС

У Броварському районі пошкоджено складське приміщення. На Обухівщині пошкоджені три приватні домоволодіння та чотири легкові автомобілі. За попередньою інформацією, люди в жодому районі не постраждали.

Загалом унаслідок нічної атаки в області пошкоджено дев’ять об’єктів. На місцях працюють усі необхідні служби та ліквідовують наслідки атаки.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 25 вересня російські війська атакували Київ ударними дронами. У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю, а в Солом’янському уламки впали на 25-поверховий житловий будинок. Також відомо про одного постраждалого.

Також Новини.LIVE писав про наслідки нічної атаки на Київ 24 вересня. У Дніпровському районі була пошкоджена ціла вулиця приватного сектору: постраждали будинки, подвір’я, гаражі та дорожнє покриття, а на місці влучання утворилася велика вирва.