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Главная Киев Депутат: РФ не сможет полностью лишить Киев доступа к интернету

Депутат: РФ не сможет полностью лишить Киев доступа к интернету

Ua ru
25 сентября 2026 09:56
Эксклюзив
Депутат Верховной Рады: РФ не сможет полностью лишить Киев и другие регионы доступа к интернету
Сотрудники интернет-провайдера работают в офисе. Фото: GettyImages

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко заявил, что Россия не сможет полностью лишить Киев или другие регионы Украины доступа к интернету, нанеся удары по цифровой инфраструктуре. Даже после повреждения сетей отдельных операторов их удается оперативно восстанавливать.

Об этом Александр Федиенко заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Может ли РФ полностью «поставить на колени» интернет в Киеве

По словам Федиенко, недавние удары могли повлиять на работу отдельных локальных операторов, однако говорить о потере значительной части всего интернет-трафика в столице пока нет оснований.

"Я повторяю, я не знаю, о каких 50 % трафика может идти речь. Для этого нужно разбираться в методике, я очень хорошо знаю Анатолия [Фроленкова, консультанта по телекоммуникациям — Ред.]. Я не знаю, откуда он взял эту цифру", — сказал нардеп.

Он также заявил, что полностью перекрыть доступ граждан к интернету в Киеве или других городах Украины пока невозможно.

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В Украине работает много операторов

Федиенко пояснил, что стабильность интернет-соединения в Украине в значительной степени обеспечивается большим количеством мелких и средних операторов.

По его словам, именно наличие большого количества участников рынка не позволяет полностью перекрыть доступ к интернету.

"На сегодняшний день Украина — единственная страна, в которой имеется соответствующее количество малого и среднего бизнеса. Несмотря на то, что Министерство финансов и Государственная налоговая служба уже год пытаются уничтожить малый и средний бизнес по требованию крупного олигархического бизнеса с российскими корнями, они держатся, они сопротивляются", — отметил Федиенко.

Операторы быстро восстанавливают работу

После одной из последних атак Федиенко сообщил, что операторы восстановили поврежденные сети менее чем за сутки. По его словам, российские удары по дата-центрам могут вызывать временные перебои, однако не должны привести к полному исчезновению интернета.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в результате ночной атаки РФ на Киевскую область были повреждены дома, складские и производственные помещения, а также автомобили. Всего повреждения зафиксировали в трех районах области.

Также Новини.LIVE писал, что во время атаки РФ на Киев беспилотник попал в многоэтажный дом. На месте работали экстренные службы и ликвидировали последствия удара.

Киев нардепы интернет разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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