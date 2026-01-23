Скільки ВПО виїхали з Києва через відсутність світла — Максим Ткаченко відповів

Переселенці. Фото: Ґрати

Внутрішньо переміщені особи з Києва масово не залишають столицю, попри проблеми з теплом та енергопостачанням. Ситуація загалом залишається контрольованою.

Про це повідомив народний депутат Максим Ткаченко в ефірі "Ранок.LIVE".

Реклама

Читайте також:

Більшість переселенців залишаються в Києві

За словами Ткаченка, значна частина ВПО має наперед оплачене житло, тому не може оперативно змінити місце проживання. Це стримує масові переїзди саме серед переселенців.

"Ми точно знаємо, що з Києва велика кількість людей поїхала. Але по моїй інформації, ми проводили опитування, ВПО з Києва нікуди не поїхали", — сказав народний депутат.

Водночас Ткаченко зазначив, що з Києва виїжджають переважно місцеві мешканці, але не за кордон, а в інші регіони України. Точної статистики щодо кількості людей, які тимчасово залишили столицю, наразі немає.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав киян виїхати з міста через складну ситуацію в енергетиці.

Тим часом у столиці тривають ремонті роботи для відновлення теплопостачання.