Главная Киев Нардеп ответил, много ли ВПЛ выехали из Киева из-за блэкаута

Нардеп ответил, много ли ВПЛ выехали из Киева из-за блэкаута

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 18:41
Сколько ВПЛ выехали из Киева из-за отсутствия света — Максим Ткаченко ответил
Переселенцы. Фото: Ґрати

Внутренне перемещенные лица из Киева массово не покидают столицу, несмотря на проблемы с теплом и энергоснабжением. Ситуация в целом остается контролируемой.

Об этом сообщил народный депутат Максим Ткаченко в эфире "Ранок.LIVE".

Читайте также:

Большинство переселенцев остаются в Киеве

По словам Ткаченко, значительная часть ВПЛ имеет заранее оплаченное жилье, поэтому не может оперативно сменить место жительства. Это сдерживает массовые переезды именно среди переселенцев.

"Мы точно знаем, что из Киева большое количество людей уехало. Но по моей информации, мы проводили опрос, ВПЛ из Киева никуда не уехали", — сказал народный депутат.

В то же время Ткаченко отметил, что из Киева выезжают преимущественно местные жители, но не за границу, а в другие регионы Украины. Точной статистики по количеству людей, которые временно покинули столицу, пока нет.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян выехать из города из-за сложной ситуации в энергетике.

Тем временем в столице продолжаются ремонтные работы для восстановления теплоснабжения.

