Нардеп заявив, що у Києві ТЦК та поліція шукали військових в СЗЧ

Поліцейські перевіряють документи у чоловіка. Фото ілюстративне: УНІАН

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що у Києві в понеділок, 23 березня, представники ТЦК організували разом з поліцейськими заходи щодо пошуку військових у СЗЧ. Він додав, що примусового затримання не було.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Федієнка.

Пошук військових в СЗЧ

Як зазначив Федієнко, він спостерігав за ситуацією близько 40 хвилин. Нардеп зауважив, що ТЦК та поліція шукали військових, які пішли в СЗЧ. Водночас він додав, що цим питанням має займатися ВСП.

Федієнко додав, що примусового затримання не було. Нікого силою до транспорту не саджали.

"Практично все було в нормі, але ці балаклави на обличчях людей з ознаками військової форми (один військовий був тільки з усіма шевронами), не дають мені спокою", — зазначив нардеп.

Він додав, що на представниках поліції були жетони та камери. За словами нардепа, вони ввічливо спілкувалися.

"На представниках ТЦК, хоча вони і не спілкувалися, все, як завжди, балаклави. Причому парадокс в тому, що людина в балаклаві без жодних розпізнавальних знаків, не в статутній формі, але з бодікамерою", — додав Федієнко.

На Київщині у понеділок, 23 березня, стався теракт. Біля багатоповерхівки пролунали два вибухи. Внаслідок підривів постраждали правоохоронці.

Підозрюваного у вчиненні теракту затримали. Ним виявився 21-річний місцевий житель. Його завербували під час комп'ютерної гри.