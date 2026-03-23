Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Нардеп заявив, що у Києві ТЦК та поліція шукали військових в СЗЧ

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 16:27
Поліцейські перевіряють документи у чоловіка. Фото ілюстративне: УНІАН

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що у Києві в понеділок, 23 березня, представники ТЦК організували разом з поліцейськими заходи щодо пошуку військових у СЗЧ. Він додав, що примусового затримання не було.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Федієнка.

Як зазначив Федієнко, він спостерігав за ситуацією близько 40 хвилин. Нардеп зауважив, що ТЦК та поліція шукали військових, які пішли в СЗЧ. Водночас він додав, що цим питанням має займатися ВСП.

Федієнко додав, що примусового затримання не було. Нікого силою до транспорту не саджали.

"Практично все було в нормі, але ці балаклави на обличчях людей з ознаками військової форми (один військовий був тільки з усіма шевронами), не дають мені спокою", — зазначив нардеп.

Він додав, що на представниках поліції були жетони та камери. За словами нардепа, вони ввічливо спілкувалися.

"На представниках ТЦК, хоча вони і не спілкувалися, все, як завжди, балаклави. Причому парадокс в тому, що людина в балаклаві без жодних розпізнавальних знаків, не в статутній формі, але з бодікамерою", — додав Федієнко.

На Київщині у понеділок, 23 березня, стався теракт. Біля багатоповерхівки пролунали два вибухи. Внаслідок підривів постраждали правоохоронці.

Підозрюваного у вчиненні теракту затримали. Ним виявився 21-річний місцевий житель. Його завербували під час комп'ютерної гри.

Київ поліція ТЦК та СП СЗЧ
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації