Нардеп заявил, что в Киеве ТЦК и полиция искали военных в СЗЧ

Полицейские проверяют документы у мужчины. Фото иллюстративное: УНІАН

Народный депутат Александр Федиенко заявил, что в Киеве в понедельник, 23 марта, представители ТЦК организовали вместе с полицейскими мероприятия по поиску военных в СЗЧ. Он добавил, что принудительного задержания не было.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Федиенко.

Поиск военных в СЗЧ

Как отметил Федиенко, он наблюдал за ситуацией около 40 минут. Нардеп отметил, что ТЦК и полиция искали военных, которые ушли в СЗЧ. В то же время он добавил, что этим вопросом должна заниматься ВСП.

Федиенко добавил, что принудительного задержания не было. Никого силой в транспорт не сажали.

"Практически все было в норме, но эти балаклавы на лицах людей с признаками военной формы (один военный был только со всеми шевронами), не дают мне покоя", — отметил нардеп.

Он добавил, что на представителях полиции были жетоны и камеры. По словам нардепа, они вежливо общались.

"На представителях ТЦК, хотя они и не общались, все, как всегда, балаклавы. Причем парадокс в том, что человек в балаклаве без опознавательных знаков, не в уставной форме, но с бодикамерой", — добавил Федиенко.

В Киевской области в понедельник, 23 марта, произошел теракт. Возле многоэтажки прогремели два взрыва. В результате подрывов пострадали правоохранители.

Подозреваемого в совершении теракта задержали. Им оказался 21-летний местный житель. Его завербовали во время компьютерной игры.