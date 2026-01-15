Шуляк объяснила, возможно ли объявление эвакуации в Киеве

Пункты несокрушимости в Киеве. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Народный депутат Украины Елена Шуляк объяснила, могут ли в Киеве объявить эвакуацию. По ее словам, пока оснований для этого нет.

Об этом Елена Шуляк рассказала в эфире Ранок.LIVE.

Возможная эвакуация для киевлян

Шуляк отметила, что сейчас наши энергетики и коммунальщики справляются.

"Все равно, очень такие графики отключения света и непрогнозируемые, и по 10 часов плюс может не быть света, и многие дома еще остаются без отопления. И есть там соответствующие проблемы с водоснабжением и с системами отопления", — говорит она.

Однако пока механизмов, которые бы свидетельствовали о том, что нужно быстро проводить эвакуацию, она не видит.

Напомним, нардеп Богдан Кицак сделал заявление о возможной эвакуации из Киева.

А депутат Оксана Савчук отметила, что киевлянам стоит предложить временное местонахождение вместо эвакуации, если не удастся восстановить отопление.