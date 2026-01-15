Шуляк объяснила, возможно ли объявление эвакуации в Киеве

Нардеп ответила, могут ли в Киеве объявить эвакуацию
Народный депутат Украины Елена Шуляк объяснила, могут ли в Киеве объявить эвакуацию. По ее словам, пока оснований для этого нет.
Об этом Елена Шуляк рассказала в эфире Ранок.LIVE.
Возможная эвакуация для киевлян
Шуляк отметила, что сейчас наши энергетики и коммунальщики справляются.
"Все равно, очень такие графики отключения света и непрогнозируемые, и по 10 часов плюс может не быть света, и многие дома еще остаются без отопления. И есть там соответствующие проблемы с водоснабжением и с системами отопления", — говорит она.
Однако пока механизмов, которые бы свидетельствовали о том, что нужно быстро проводить эвакуацию, она не видит.
Напомним, нардеп Богдан Кицак сделал заявление о возможной эвакуации из Киева.
А депутат Оксана Савчук отметила, что киевлянам стоит предложить временное местонахождение вместо эвакуации, если не удастся восстановить отопление.
