Обстріл Київщини вночі 23 червня 2025 року — що відомо про наслідки атаки

Наслідки атаки БпЛА на Київщину — подробиці від ОВА
Уночі в понеділок, 23 червня, Київщина опинилася під масованою атакою ворожих безпілотників. У двох районах області є пошкодження житлових будинків, автомобілів.
Про це повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник.
Наслідки атаки ударних БпЛА на Київщину в ніч проти 23 червня
У Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків загорілися три приватних будинки. Ще один приватний будинок і будівля готелю зазнали пошкоджень.
У Бучанському районі є пошкодження трьох приватних будинків і двох автомобілів.
Більш детальну інформацію нададуть згодом. Наразі ворожа атака ще триває.
Оновлено: У Білоцерківській міській територіальній громаді повідомили, що є не лише пошкодження житлових будинків і промислової інфраструктури, а й постраждалі серед населення.
Нагадаємо, унаслідок атаки ударних БпЛА в декількох районах Києва зафіксували пошкодження. Постраждали щонайменше дві людини.
Також ми повідомляли, що вночі 23 червня в Києві лунали вибухи. Сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.
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