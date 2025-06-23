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Головна Київ Наслідки атаки БпЛА на Київщину — подробиці від ОВА

Наслідки атаки БпЛА на Київщину — подробиці від ОВА

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Дата публікації: 23 червня 2025 02:31
Обстріл Київщини вночі 23 червня 2025 року — що відомо про наслідки атаки
Пожежа після обстрілу Київщини. Фото: Микола Калашник/Telegram-канал
Ключові моменти Наслідки атаки ударних БпЛА на Київщину в ніч проти 23 червня

Уночі в понеділок, 23 червня, Київщина опинилася під масованою атакою ворожих безпілотників. У двох районах області є пошкодження житлових будинків, автомобілів.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник.

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Наслідки атаки ударних БпЛА на Київщину в ніч проти 23 червня

У Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків загорілися три приватних будинки. Ще один приватний будинок і будівля готелю зазнали пошкоджень.

Руйнування на Київщині після атаки БпЛА вночі 23 червня 2025 року
Пошкодження після обстрілу. Фото: Telegram-канал Миколи Калашника

У Бучанському районі є пошкодження трьох приватних будинків і двох автомобілів.

Руйнування на Київщині після атаки БпЛА вночі 23 червня 2025 року
Пошкодження після обстрілу. Фото: Telegram-канал Миколи Калашника

Більш детальну інформацію нададуть згодом. Наразі ворожа атака ще триває.

Руйнування на Київщині після атаки БпЛА вночі 23 червня 2025 року
Пошкодження після обстрілу. Фото: Telegram-канал Миколи Калашника

Оновлено: У Білоцерківській міській територіальній громаді повідомили, що є не лише пошкодження житлових будинків і промислової інфраструктури, а й постраждалі серед населення.

Нагадаємо, унаслідок атаки ударних БпЛА в декількох районах Києва зафіксували пошкодження. Постраждали щонайменше дві людини.

Також ми повідомляли, що вночі 23 червня в Києві лунали вибухи. Сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.

Київська область обстріли безпілотник БпЛА руйнування
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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