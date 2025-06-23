Обстрел Киевщины ночью 23 июня 2025 года - что известно о последствиях атаки

Пожар после обстрела Киевской области. Фото: Николай Калашник/Telegram-канал

Ночью в понедельник, 23 июня, Киевщина оказалась под массированной атакой вражеских беспилотников. В двух районах области есть повреждения жилых домов, автомобилей.

Об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Николай Калашник.

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В Белоцерковском районе в результате падения обломков загорелись три частных дома. Еще один частный дом и здание гостиницы получили повреждения.

Повреждения после обстрела. Фото: Telegram-канал Николая Калашника

В Бучанском районе есть повреждения трех частных домов и двух автомобилей.

Повреждения после обстрела. Фото: Telegram-канал Николая Калашника

Более подробную информацию предоставят позже. На данный момент вражеская атака еще продолжается.

Повреждения после обстрела. Фото: Telegram-канал Николая Калашника

Обновлено: В Белоцерковской городской территориальной общине сообщили, что есть не только повреждения жилых домов и промышленной инфраструктуры, но и пострадавшие среди населения.

Напомним, в результате атаки ударных БпЛА в нескольких районах Киева зафиксировали повреждения. Пострадали по меньшей мере два человека.

Также мы сообщали, что ночью 23 июня в Киеве раздавались взрывы. Силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.