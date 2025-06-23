Обстрел Киевщины ночью 23 июня 2025 года - что известно о последствиях атаки

Последствия атаки БпЛА на Киевщину — подробности от ОВА
Ночью в понедельник, 23 июня, Киевщина оказалась под массированной атакой вражеских беспилотников. В двух районах области есть повреждения жилых домов, автомобилей.
Об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Николай Калашник.
Последствия атаки ударных БпЛА на Киевщину в ночь на 23 июня
В Белоцерковском районе в результате падения обломков загорелись три частных дома. Еще один частный дом и здание гостиницы получили повреждения.
В Бучанском районе есть повреждения трех частных домов и двух автомобилей.
Более подробную информацию предоставят позже. На данный момент вражеская атака еще продолжается.
Обновлено: В Белоцерковской городской территориальной общине сообщили, что есть не только повреждения жилых домов и промышленной инфраструктуры, но и пострадавшие среди населения.
Напомним, в результате атаки ударных БпЛА в нескольких районах Киева зафиксировали повреждения. Пострадали по меньшей мере два человека.
Также мы сообщали, что ночью 23 июня в Киеве раздавались взрывы. Силы ПВО работали по вражеским беспилотникам.
Читайте Новини.LIVE!