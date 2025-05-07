Последствия ночной атаки РФ на Шевченковский район Киева - фото

Место атаки РФ на Шевченковский район Киева. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 7 мая российские оккупанты дронами атаковали Киев, в результате чего есть погибшие и раненые. Масштабные разрушения зафиксированы в Шевченковском районе столицы, где обнаружили тела 2 человек.

На месте происшествия побывал фоторепортер Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Шевченковский район

По информации ГСЧС, в Шевченковском районе Киева зафиксировано падение обломков БпЛА на 5-этажный жилой дом. Возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован.

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

Спасатели продолжают работать в Шевченковском районе столицы. Проводятся аварийно-спасательные работы.

По данным ГСЧС, сейчас известно, что в результате вражеского обстрела Киева: 2 человека погибли, 5 - травмированы, из них 4 детей.

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы показывали фоторепортаж последствий атаки РФ в Святошинском районе Киева.

Также мы информировали, что в ночь на 7 мая россияне дронами атаковали Киев.