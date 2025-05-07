Атака РФ на Київ — фото наслідків

Наслідки атаки РФ у Святошинському районі Києва — фото і відео
У ніч проти 7 травня російські окупанти дронами атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та поранені. Крім того, масштабні пошкодження зафіксовано у Святошинському районі столиці.
На місці події побував фоторепортер Новини.LIVE.
Наслідки удару РФ у Святошинському районі Києва
За даними ДСНС, після атаки рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.
Зокрема, у Святошинському районі зафіксовано — влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м.
За даними ДСНС, наразі відомо, що внаслідок ворожого обстрілу Києва: 2 людей загинули, 5 — травмовані, з них 4 дітей.
Зауважимо, що для постраждалих внаслідок ворожої атаки по Києву 7 травня привезли воду та розкладають намет.
Раніше ми інформували, що у ніч проти 7 травня росіяни дронами атакували Київ.
Також ми писали про те, що вночі у Києві під час атаки лунали потужні вибухи.
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