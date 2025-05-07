Атака РФ на Київ — фото наслідків

Наслідки атаки дронів на Київ. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 7 травня російські окупанти дронами атакували Київ, внаслідок чого є загиблі та поранені. Крім того, масштабні пошкодження зафіксовано у Святошинському районі столиці.

На місці події побував фоторепортер Новини.LIVE.

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За даними ДСНС, після атаки рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.

Наслідки атаки дронів на Київ. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, у Святошинському районі зафіксовано — влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м.

Наслідки атаки дронів на Київ. Фото: Новини.LIVE

За даними ДСНС, наразі відомо, що внаслідок ворожого обстрілу Києва: 2 людей загинули, 5 — травмовані, з них 4 дітей.

Зауважимо, що для постраждалих внаслідок ворожої атаки по Києву 7 травня привезли воду та розкладають намет.

Наслідки атаки дронів на Київ. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми інформували, що у ніч проти 7 травня росіяни дронами атакували Київ.

Також ми писали про те, що вночі у Києві під час атаки лунали потужні вибухи.