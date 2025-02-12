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Наслідки атаки на Київ — фоторепортаж Новини.LIVE з Оболоні

12 лютого 2025 11:26
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Наслідки атаки балістикою на Київ — фоторепортаж Новини.LIVE
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

Російські війська вранці у середу, 12 лютого, здійснили атаку на Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу пошкодження зафіксовано, зокрема, в Оболонському районі.

На місці побував кореспондент Новини.LIVE.

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Ближче до ранку, о 4:26 у Києві оголосили повітряну тривогу, а вже за декілька хвилин пролунали перші вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.

Ракетна атака РФ на Київ 12 лютого: наслідки в Оболонському районі
Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Руйнування в Києві після ранкового ракетного удару росіян
Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Масштабні пошкодження в столиці після балістичної атаки РФ
Пошкодження через атаку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Оболонському районі відбулося руйнування у двох офісних будівлях, в одній виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. 

Київ під ударом: що відомо про наслідки ракетної атаки 12 лютого
Пошкодження внаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Оболонський район після ракетного обстрілу: руйнування та постраждалі
Пошкоджений фасад будівлі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ракетна атака по Києву: рятувальники ліквідують наслідки удару
Руйнування в Оболонському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Також пошкодження зафіксовано у Святошинському — сталося загоряння на даху багатоповерхівки, та Голосіївському районі — розгорілася пожежа у двоповерховій складській будівлі.

Наслідки ранкового удару РФ по столиці: зруйновані будівлі та постраждалі
Руйнування будівлі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Оболонь після обстрілу: наслідки атаки російськими ракетами
Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Російські ракети вдарили по Києву: хронологія подій 12 лютого
Служби на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, для сьогоднішнього удару по столиці ворог застосував шість балістичних ракет "Іскандер-М". Він наголосив, що навіть падіння уламків такої зброї може спричинити серйозні руйнування.

Мешканці Києва оговтуються після потужної ракетної атаки
Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Балістична атака на столицю: Київ вранці 12 лютого
Правоохоронці на місці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Київ після ракетного удару РФ: фото руйнувань та роботи екстрених служб
Служби на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На жаль, внаслідок атаки на Київ загинув чоловік 1985 року народження та ще четверо людей зазнали поранень, серед них — дев'ятирічна дитина. Усім постраждалим надається медична допомога.

Раніше повідомлялося про падіння уламків та пошкодження в Подільському та Солом’янському районах, але на щастя, інформація не підтвердилася.

Також стало відомо, що двох постраждалих внаслідок ранкової атаки ушпиталили, ще одному надали допомогу на місці.

Київ обстріли ППО війна в Україні балістична атака
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