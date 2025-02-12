Наслідки атаки балістикою на Київ — фоторепортаж Новини.LIVE

Наслідки атаки на Київ — фоторепортаж Новини.LIVE з Оболоні
Російські війська вранці у середу, 12 лютого, здійснили атаку на Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу пошкодження зафіксовано, зокрема, в Оболонському районі.
На місці побував кореспондент Новини.LIVE.
Наслідки атаки на Київ 12 лютого
Ближче до ранку, о 4:26 у Києві оголосили повітряну тривогу, а вже за декілька хвилин пролунали перші вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.
В Оболонському районі відбулося руйнування у двох офісних будівлях, в одній виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
Також пошкодження зафіксовано у Святошинському — сталося загоряння на даху багатоповерхівки, та Голосіївському районі — розгорілася пожежа у двоповерховій складській будівлі.
За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, для сьогоднішнього удару по столиці ворог застосував шість балістичних ракет "Іскандер-М". Він наголосив, що навіть падіння уламків такої зброї може спричинити серйозні руйнування.
На жаль, внаслідок атаки на Київ загинув чоловік 1985 року народження та ще четверо людей зазнали поранень, серед них — дев'ятирічна дитина. Усім постраждалим надається медична допомога.
Раніше повідомлялося про падіння уламків та пошкодження в Подільському та Солом’янському районах, але на щастя, інформація не підтвердилася.
Також стало відомо, що двох постраждалих внаслідок ранкової атаки ушпиталили, ще одному надали допомогу на місці.
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