Наслідки атаки балістикою на Київ — фоторепортаж Новини.LIVE

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські війська вранці у середу, 12 лютого, здійснили атаку на Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу пошкодження зафіксовано, зокрема, в Оболонському районі.

На місці побував кореспондент Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Київ 12 лютого

Ближче до ранку, о 4:26 у Києві оголосили повітряну тривогу, а вже за декілька хвилин пролунали перші вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.

Рятувальники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пошкодження через атаку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Оболонському районі відбулося руйнування у двох офісних будівлях, в одній виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.

Пошкодження внаслідок атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пошкоджений фасад будівлі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Руйнування в Оболонському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Також пошкодження зафіксовано у Святошинському — сталося загоряння на даху багатоповерхівки, та Голосіївському районі — розгорілася пожежа у двоповерховій складській будівлі.

Руйнування будівлі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Служби на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, для сьогоднішнього удару по столиці ворог застосував шість балістичних ракет "Іскандер-М". Він наголосив, що навіть падіння уламків такої зброї може спричинити серйозні руйнування.

Пошкоджена будівля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Правоохоронці на місці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Служби на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На жаль, внаслідок атаки на Київ загинув чоловік 1985 року народження та ще четверо людей зазнали поранень, серед них — дев'ятирічна дитина. Усім постраждалим надається медична допомога.

Раніше повідомлялося про падіння уламків та пошкодження в Подільському та Солом’янському районах, але на щастя, інформація не підтвердилася.

Також стало відомо, що двох постраждалих внаслідок ранкової атаки ушпиталили, ще одному надали допомогу на місці.