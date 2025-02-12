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Последствия атаки на Киев — фоторепортаж Новини.LIVE с Оболони

12 февраля 2025 11:26
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Последствия атаки баллистикой на Киев - фоторепортаж Новости.LIVE
Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

Российские войска утром в среду, 12 февраля, совершили атаку на Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела повреждения зафиксированы, в частности, в Оболонском районе.

На месте побывал корреспондент Новини.LIVE.

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Ближе к утру, в 4:26 в Киеве объявили воздушную тревогу, а уже через несколько минут раздались первые взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.

Ракетна атака РФ на Київ 12 лютого: наслідки в Оболонському районі
Спасатели на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Руйнування в Києві після ранкового ракетного удару росіян
Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Масштабні пошкодження в столиці після балістичної атаки РФ
Повреждения из-за атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном возник пожар, который оперативно ликвидировали. 

Київ під ударом: що відомо про наслідки ракетної атаки 12 лютого
Повреждения в результате атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Оболонський район після ракетного обстрілу: руйнування та постраждалі
Поврежденный фасад здания. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ракетна атака по Києву: рятувальники ліквідують наслідки удару
Разрушения в Оболонском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Также повреждения зафиксированы в Святошинском — произошло возгорание на крыше многоэтажки, и Голосеевском районе — разгорелся пожар в двухэтажном складском здании.

Наслідки ранкового удару РФ по столиці: зруйновані будівлі та постраждалі
Разрушение здания, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Оболонь після обстрілу: наслідки атаки російськими ракетами
Выбитые окна, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Російські ракети вдарили по Києву: хронологія подій 12 лютого
Службы на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, для сегодняшнего удара по столице враг применил шесть баллистических ракет "Искандер-М". Он отметил, что даже падение обломков такого оружия может вызвать серьезные разрушения.

Мешканці Києва оговтуються після потужної ракетної атаки
Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Правоохранители на месте. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
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Службы на месте попадания. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

К сожалению, в результате атаки на Киев погиб мужчина 1985 года рождения и еще четыре человека получили ранения, среди них — девятилетний ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось о падении обломков и повреждениях в Подольском и Соломенском районах, но к счастью, информация не подтвердилась.

Также стало известно, что двух пострадавших в результате утренней атаки госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте.

Киев обстрелы ПВО война в Украине балистическая атака
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