Последствия атаки баллистикой на Киев - фоторепортаж Новости.LIVE

Последствия атаки на Киев — фоторепортаж Новини.LIVE с Оболони
Российские войска утром в среду, 12 февраля, совершили атаку на Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела повреждения зафиксированы, в частности, в Оболонском районе.
На месте побывал корреспондент Новини.LIVE.
Последствия атаки на Киев 12 февраля
Ближе к утру, в 4:26 в Киеве объявили воздушную тревогу, а уже через несколько минут раздались первые взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.
В Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном возник пожар, который оперативно ликвидировали.
Также повреждения зафиксированы в Святошинском — произошло возгорание на крыше многоэтажки, и Голосеевском районе — разгорелся пожар в двухэтажном складском здании.
По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, для сегодняшнего удара по столице враг применил шесть баллистических ракет "Искандер-М". Он отметил, что даже падение обломков такого оружия может вызвать серьезные разрушения.
К сожалению, в результате атаки на Киев погиб мужчина 1985 года рождения и еще четыре человека получили ранения, среди них — девятилетний ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось о падении обломков и повреждениях в Подольском и Соломенском районах, но к счастью, информация не подтвердилась.
Также стало известно, что двух пострадавших в результате утренней атаки госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте.
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