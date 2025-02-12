Последствия атаки баллистикой на Киев - фоторепортаж Новости.LIVE

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские войска утром в среду, 12 февраля, совершили атаку на Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела повреждения зафиксированы, в частности, в Оболонском районе.

На месте побывал корреспондент Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Киев 12 февраля

Ближе к утру, в 4:26 в Киеве объявили воздушную тревогу, а уже через несколько минут раздались первые взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.

Спасатели на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Разрушенное здание. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Повреждения из-за атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Оболонском районе произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Повреждения в результате атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Поврежденный фасад здания. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Разрушения в Оболонском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Также повреждения зафиксированы в Святошинском — произошло возгорание на крыше многоэтажки, и Голосеевском районе — разгорелся пожар в двухэтажном складском здании.

Разрушение здания, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Выбитые окна, фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Службы на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, для сегодняшнего удара по столице враг применил шесть баллистических ракет "Искандер-М". Он отметил, что даже падение обломков такого оружия может вызвать серьезные разрушения.

Поврежденное здание. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Правоохранители на месте. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Службы на месте попадания. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

К сожалению, в результате атаки на Киев погиб мужчина 1985 года рождения и еще четыре человека получили ранения, среди них — девятилетний ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось о падении обломков и повреждениях в Подольском и Соломенском районах, но к счастью, информация не подтвердилась.

Также стало известно, что двух пострадавших в результате утренней атаки госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте.