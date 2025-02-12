Масштабна атака на Київ 12 лютого — скільки ракет знищили сили ППО

Вибухотехнічна служба на місці прильоту в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У середу, 12 лютого, українські Сили ППО знищили над Києвом шість російських балістичних ракет "Іскандер-М". У кількох районах столиці зафіксовані серйозні руйнування та є жертви.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Наслідки російської балістичної атаки по Києву 12 лютого

Внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків, офісної будівлі та нежитлової інфраструктури у кількох районах столиці, зокрема Голосіївському, Святошинському, Оболонському, Дніпровському та Печерському.

Зруйнована будівля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки російської атаки по Києву 12 лютого. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

На щастя, попередні повідомлення про падіння уламків та пошкодження в Подільському, Солом’янському районах і на окремих об'єктах у Голосіївському районі не підтвердилися. Станом на 10:00 усі пожежі були ліквідовані або локалізовані.

Наслідки російської атаки на Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Жертви та постраждалі

Внаслідок атаки загинув киянин 1985 року народження. Також поранення отримали четверо осіб, серед яких 9-річна дитина. Усі постраждалі отримують кваліфіковану медичну допомогу.

"Моє щире співчуття рідним і близьким загиблого чоловіка. Найшвидшого одужання всім постраждалим. Дякую нашим воїнам та всім, хто оберігає Київ. Держава-терорист діє звичними для себе методами… Але завдяки вам вдалося запобігти набагато більшим руйнуванням і жертвам. Дякую всім, хто долає наслідки ворожих атак", — повідомив Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, у Києві вночі, 12 лютого, лунали потужні вибухи від російської ракетної атаки. Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження будівель одразу в кількох районах столиці.

Кореспондент Новини.LIVE показав наслідки російської атаки на Київ. А у соцмережах опублікували відео моменту влучання ракети по будівлі в Оболонському районі.