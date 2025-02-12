Масштабна атака на Київ 12 лютого — скільки ракет знищили сили ППО

Начальник КМВА назвав кількість збитих балістичних ракет
У середу, 12 лютого, українські Сили ППО знищили над Києвом шість російських балістичних ракет "Іскандер-М". У кількох районах столиці зафіксовані серйозні руйнування та є жертви.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Наслідки російської балістичної атаки по Києву 12 лютого
Внаслідок нічної атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків, офісної будівлі та нежитлової інфраструктури у кількох районах столиці, зокрема Голосіївському, Святошинському, Оболонському, Дніпровському та Печерському.
На щастя, попередні повідомлення про падіння уламків та пошкодження в Подільському, Солом’янському районах і на окремих об'єктах у Голосіївському районі не підтвердилися. Станом на 10:00 усі пожежі були ліквідовані або локалізовані.
Жертви та постраждалі
Внаслідок атаки загинув киянин 1985 року народження. Також поранення отримали четверо осіб, серед яких 9-річна дитина. Усі постраждалі отримують кваліфіковану медичну допомогу.
"Моє щире співчуття рідним і близьким загиблого чоловіка. Найшвидшого одужання всім постраждалим. Дякую нашим воїнам та всім, хто оберігає Київ. Держава-терорист діє звичними для себе методами… Але завдяки вам вдалося запобігти набагато більшим руйнуванням і жертвам. Дякую всім, хто долає наслідки ворожих атак", — повідомив Тимур Ткаченко.
Нагадаємо, у Києві вночі, 12 лютого, лунали потужні вибухи від російської ракетної атаки. Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження будівель одразу в кількох районах столиці.
Кореспондент Новини.LIVE показав наслідки російської атаки на Київ. А у соцмережах опублікували відео моменту влучання ракети по будівлі в Оболонському районі.
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