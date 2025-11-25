Ночные удары по Киеву 25 ноября 2025 года — один человек погиб, возросло количество травмированных

Многоэтажка после обстрела. Фото: ГСЧС Киева

Ночью во вторник, 25 ноября, россияне нанесли ракетно-дроновые удары по столице Украины. В результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Реклама

Читайте также:

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Последствия ночной атаки на Киев 25 ноября

"Уже есть подтверждение об одном погибшем в результате атаки... Мои соболезнования родным погибшего", — написал глава ГВА в 04:27.

Также он добавил, что, по обновленным данным, количество пострадавших возросло до семи человек. Ранее было известно только о шести травмированных, двух из которых госпитализировали.

Напомним, ночью 25 ноября в результате атаки ракет и БпЛА в Киеве получили повреждения жилые дома. Речь идет о 22-этажке в Печерском районе и девятиэтажке в Днепровском районе.

Также мы сообщали, что в результате ночного обстрела Киевщины в Белой Церкви травмировалась 14-летняя девочка. У нее ранение спины.