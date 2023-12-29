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Наслідки атаки РФ на склад у Подільському районі Києва — фото

29 грудня 2023 11:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наслідки атаки РФ на склад у Подільському районі Києва — фото
Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва. Вогнеборці намагаються оперативно загасити пожежу, однак полумʼя настільки велике, що це не вдається зробити швидко. 

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE. 

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Наслідки атаки РФ на склад у Подільському районі Києва

Як відомо, сьогодні внаслідок ракетної атаки РФ на Київ, спалахнула пожежа на складі на площі орієнтовно 3000 м2. На місці працює ДСНС та намагається загасити пожежу. 

  • Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
  • Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Під завалами у Подільському районі Києва, де зайнявся склад, шукають десять людей, повідомили в КМВА.

У відомстві також уточнили, що станом на зараз відомо про 23 постраждалих внаслідок ракетної атаки на столицю. 20 із них — госпіталізували. Загинула одна людина, а не дві. На місцях працюють усі служби.

Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами. 

Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа. 

Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих. 

Загалом, вибухи лунали в ОдесіКиєвіЛьвовіХаркові та Дніпрі.

Додамо, 29 грудня по Україні було випущено 158 ворожих цілей. Українська ППО знищила 114 з них: 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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