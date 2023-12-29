Наслідки атаки РФ на склад у Подільському районі Києва — фото

Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні зранку російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва. Вогнеборці намагаються оперативно загасити пожежу, однак полумʼя настільки велике, що це не вдається зробити швидко.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки атаки РФ на склад у Подільському районі Києва

Як відомо, сьогодні внаслідок ракетної атаки РФ на Київ, спалахнула пожежа на складі на площі орієнтовно 3000 м2. На місці працює ДСНС та намагається загасити пожежу.

Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE 1 / 10

Під завалами у Подільському районі Києва, де зайнявся склад, шукають десять людей, повідомили в КМВА.

У відомстві також уточнили, що станом на зараз відомо про 23 постраждалих внаслідок ракетної атаки на столицю. 20 із них — госпіталізували. Загинула одна людина, а не дві. На місцях працюють усі служби.

Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами.

Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа.

Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих.

Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.

Додамо, 29 грудня по Україні було випущено 158 ворожих цілей. Українська ППО знищила 114 з них: 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.