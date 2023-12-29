Наслідки атаки РФ на склад у Подільському районі Києва — фото
Сьогодні зранку російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва. Вогнеборці намагаються оперативно загасити пожежу, однак полумʼя настільки велике, що це не вдається зробити швидко.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.
Наслідки атаки РФ на склад у Подільському районі Києва
Як відомо, сьогодні внаслідок ракетної атаки РФ на Київ, спалахнула пожежа на складі на площі орієнтовно 3000 м2. На місці працює ДСНС та намагається загасити пожежу.
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Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
-
Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
-
Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
-
Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
-
Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
-
Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
-
Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки ракетної атаки на Подільський район у Києві. Фото: Новини.LIVE
Під завалами у Подільському районі Києва, де зайнявся склад, шукають десять людей, повідомили в КМВА.
У відомстві також уточнили, що станом на зараз відомо про 23 постраждалих внаслідок ракетної атаки на столицю. 20 із них — госпіталізували. Загинула одна людина, а не дві. На місцях працюють усі служби.
Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами.
Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа.
Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих.
Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.
Додамо, 29 грудня по Україні було випущено 158 ворожих цілей. Українська ППО знищила 114 з них: 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
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