Последствия атаки РФ на склад в Подольском районе Киева

Последствия ракетной атаки в Подольский район в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня утром российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева. Пожарные пытаются оперативно потушить пожар, однако пламя настолько большое, что это не удается сделать быстро.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Как известно, сегодня в результате ракетной атаки РФ на Киев вспыхнул пожар на складе на площади ориентировочно 3000 м2. На месте работает ГСЧС и пытается потушить пожар.

Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE

Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE 1/10 _ 10

Под завалами в Подольском районе Киева, где занялся склад, ищут десять человек, сообщили в КМВА.

В ведомстве также уточнили, что по состоянию на данный момент известно о 23 пострадавших в результате ракетной атаки на столицу. 20 из них госпитализировали. Погиб один человек, а не два. На местах работают все службы.

Напомним, сегодня во всех регионах Украины продолжалась воздушная тревога. Россияне атаковали города крылатыми ракетами.

В результате ракетной атаки в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар.

Кроме того, известно, что в результате утреннего ракетного террора кафиров есть попадание в жилой дом во Львове. Начальник Львовской ОВО рассказал о погибших и пострадавших.

В общем, взрывы раздавались в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и Днепре.

Добавим, 29 декабря по Украине было выпущено 158 вражеских целей. Украинская ПВО уничтожила 114 из них: 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.