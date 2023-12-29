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Последствия атаки РФ на склад в Подольском районе Киева —

29 декабря 2023 11:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Последствия атаки РФ на склад в Подольском районе Киева —
Последствия ракетной атаки в Подольский район в Киеве. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева. Пожарные пытаются оперативно потушить пожар, однако пламя настолько большое, что это не удается сделать быстро. 

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на склад в Подольском районе Киева

Как известно, сегодня в результате ракетной атаки РФ на Киев вспыхнул пожар на складе на площади ориентировочно 3000 м2. На месте работает ГСЧС и пытается потушить пожар.

  • Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
  • Последствия ракетной атаки в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
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Под завалами в Подольском районе Киева, где занялся склад, ищут десять человек, сообщили в КМВА.

В ведомстве также уточнили, что по состоянию на данный момент известно о 23 пострадавших в результате ракетной атаки на столицу. 20 из них госпитализировали. Погиб один человек, а не два. На местах работают все службы.

Напомним, сегодня во всех регионах Украины продолжалась воздушная тревога. Россияне атаковали города крылатыми ракетами.

В результате ракетной атаки в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар.

Кроме того, известно, что в результате утреннего ракетного террора кафиров есть попадание в жилой дом во Львове. Начальник Львовской ОВО рассказал о погибших и пострадавших.

В общем, взрывы раздавались в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и Днепре.

Добавим, 29 декабря по Украине было выпущено 158 вражеских целей. Украинская ПВО уничтожила 114 из них: 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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