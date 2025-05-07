Атака РФ на Киев — фото последствий

Последствия атаки дронов на Киев. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 7 мая российские оккупанты дронами атаковали Киев, в результате чего есть погибшие и раненые. Кроме того, масштабные повреждения зафиксированы в Святошинском районе столицы.

На месте происшествия побывал фоторепортер Новини.LIVE.

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По данным ГСЧС, после атаки спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.

Последствия атаки дронов на Киев. Фото: Новини.LIVE

В частности, в Святошинском районе зафиксировано — попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.

Последствия атаки дронов на Киев. Фото: Новини.LIVE

По данным ГСЧС, сейчас известно, что в результате вражеского обстрела Киева: 2 человека погибли, 5 — травмированы, из них 4 детей.

Заметим, что для пострадавших в результате вражеской атаки по Киеву 7 мая привезли воду и раскладывают палатку.

Последствия атаки дронов на Киев. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы информировали, что в ночь на 7 мая россияне дронами атаковали Киев.

Также мы писали о том, что ночью в Киеве во время атаки раздавались мощные взрывы.