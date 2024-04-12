Наслідки масованого удару — на Київщині сапери вилучили частину російської ракети

Сапери вилучають ракету. Фото: ДСНС

На Київщині сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили бойову частину російської ракети Х-101. Її виявили після чергового масованого удару 11 квітня.

Про це повідомили у ДСНС.

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За даними ДСНС, російську ракету виявили та вилучили у Вишгородському районі. Додають, що тепер ворожа ціль не становить загрози для місцевих мешканців.

"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили бойову частину ракети X-101 у Вишгородському районі. Тепер вона не становить загрози для місцевих мешканців", — сказали у ДСНС.

У Службі вкотре закликали громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також не фільмувати наслідки обстрілів.

"Не підходьте до уламків ракет та повідомляйте "101" у разі виявлення вибухонебезпечних предметів!" — додали у ДСНС.

Удар по Київщині 11 квітня

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом була і Київщина. Там РФ повністю знищила Трипільську ТЕС у місті Українка.

У зв'язку з цим ''Центренерго'' втратило 100% своєї генерації. Однак, у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо й розповіли, що для цього потрібно.