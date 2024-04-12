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Наслідки масованого удару — на Київщині сапери вилучили частину російської ракети

12 квітня 2024 08:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Наслідки масованого удару — на Київщині сапери вилучили частину російської ракети
Сапери вилучають ракету. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Київщині сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили бойову частину російської ракети Х-101. Її виявили після чергового масованого удару 11 квітня. 

Про це повідомили у ДСНС.

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За даними ДСНС, російську ракету виявили та вилучили у Вишгородському районі. Додають, що тепер ворожа ціль не становить загрози для місцевих мешканців. 

"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили бойову частину ракети X-101 у Вишгородському районі. Тепер вона не становить загрози для місцевих мешканців", — сказали у ДСНС. 

У Службі вкотре закликали громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також не фільмувати наслідки обстрілів. 

"Не підходьте до уламків ракет та повідомляйте "101" у разі виявлення вибухонебезпечних предметів!" — додали у ДСНС. 

Удар по Київщині 11 квітня

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом була і Київщина. Там РФ повністю знищила Трипільську ТЕС у місті Українка.

У зв'язку з цим ''Центренерго'' втратило 100% своєї генерації. Однак, у відомстві заявили, що відновити об'єкт можливо й розповіли, що для цього потрібно. 

Київ
війна
Київська область
обстріли
окупанти
ракета
війна в Україні

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