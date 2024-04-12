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Последствия массированного удара — в Киевской области саперы изъяли часть российской ракеты

12 апреля 2024 08:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Последствия массированного удара — в Киевской области саперы изъяли часть российской ракеты
Саперы изымают ракету. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киевской области саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли боевую часть российской ракеты Х-101. Ее обнаружили после очередного массированного удара 11 апреля.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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По данным ГСЧС, российская ракета была обнаружена и изъята в Вышгородском районе. Добавляют, что теперь враждебная цель не представляет угрозы местным жителям.

"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли боевую часть ракеты X-101 в Вышгородском районе. Теперь она не представляет угрозы для местных жителей", — сказали в ГСЧС.

В Службе еще раз призвали граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также не снимать последствия обстрелов.

"Не подходите к обломкам ракет и сообщайте "101" в случае обнаружения взрывоопасных предметов!" — добавили в ГСЧС.

Удар по Киевщине 11 апреля

Напомним, 11 апреля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом находилась и Киевщина. Там РФ полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в городе Украинка.

В этой связи '' Центрэнерго'' потеряло 100% своей генерации. Однако в ведомстве заявили, что восстановить объект возможно и рассказали, что для этого нужно.

Киев
война
Киевская область
обстрелы
оккупанты
ракета
война в Украине

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