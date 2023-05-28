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Наслідки масованої атаки дронів по Києву: фоторепортаж

28 травня 2023 08:27
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Наслідки масованої атаки дронів по Києву: фоторепортаж
Ліквідація пожежі на місці падіння уламків дрона у Києві 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні росіяни здійснили наймасованішу за час повномасштабного вторгнення дронову атаку на Київ. Сили ППО збили майже всі запушені загарбниками безпілотники, однак через падіння уламків у столиці виникли пожежі. 

Фото з місць падіння уламків дронів оприлюднило агентство Reuters. 

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Що відомо про атаку 

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, дронова атака у ніч на 28 травня є наймасованішою від початку повномасштабної війни. 

За даними Повітряних сил ЗСУ, всього росіяни запустили по Україні 54 дрони, з них 52 були збиті. 

Наслідки атаки 

За попередніми даними КМВА, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва. 

  • у Голосіївському районі:

 - уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну — госпіталізували; 

- виникло займання даху одного з ТРЦ;

- виникла пожежа на території одного з будівництв;

- загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв., є один постраждалий.

  • у Печерському районі загорівся дах будинку. 
  • у Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. 
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Наслідки дронової атаки по Києву 28 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Нагадаємо, у Києві пролунала серія вибухів у ніч проти неділі, 28 травня. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.

У КМВА заявили, що сьогоднішня атака дронами була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі знищили понад 40 безпілотників ворога. 

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що сьогоднішня атака по Україні була нетиповою. Ворог використовував нові маршрути. 

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