Наслідки масованої атаки дронів по Києву: фоторепортаж
Сьогодні росіяни здійснили наймасованішу за час повномасштабного вторгнення дронову атаку на Київ. Сили ППО збили майже всі запушені загарбниками безпілотники, однак через падіння уламків у столиці виникли пожежі.
Фото з місць падіння уламків дронів оприлюднило агентство Reuters.
Що відомо про атаку
Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, дронова атака у ніч на 28 травня є наймасованішою від початку повномасштабної війни.
За даними Повітряних сил ЗСУ, всього росіяни запустили по Україні 54 дрони, з них 52 були збиті.
Наслідки атаки
За попередніми даними КМВА, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.
- у Голосіївському районі:
- уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну — госпіталізували;
- виникло займання даху одного з ТРЦ;
- виникла пожежа на території одного з будівництв;
- загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв., є один постраждалий.
- у Печерському районі загорівся дах будинку.
- у Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.
Нагадаємо, у Києві пролунала серія вибухів у ніч проти неділі, 28 травня. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.
У КМВА заявили, що сьогоднішня атака дронами була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі знищили понад 40 безпілотників ворога.
Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що сьогоднішня атака по Україні була нетиповою. Ворог використовував нові маршрути.