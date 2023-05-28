Последствия массированной атаки дронов по Киеву: фоторепортаж

Ликвидация пожара на месте падения обломков дрона в Киеве 28 мая 2023 года. Фото: REUTERS/REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сегодня россияне совершили самую массированную за время полномасштабного вторжения дроновую атаку на Киев . Силы ПВО сбили почти все запушенные захватчиками беспилотники, однако из-за падения обломков в столице возникли пожары.

Фото с мест падения обломков дронов обнародовало агентство Reuters.

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Что известно об атаке

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, дроновая атака в ночь на 28 мая является самой массированной с начала полномасштабной войны.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего россияне запустили по Украине 54 дрона, из них 52 были сбиты.

Последствия атаки

По предварительным данным КМВА, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

в Голосеевском районе:

- обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один госпитализирован;

- возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ;

- возник пожар на территории одной из строек;

- возгорание на территории предприятия, загорелись склады готовой продукции, разрушение на площади 1 000 м. кв., есть один пострадавший.

в Печерском районе загорелась крыша дома.

загорелась крыша дома. в Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.

Последствия дроновой атаки по Киеву 28 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Последствия дроновой атаки по Киеву 28 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Последствия дроновой атаки по Киеву 28 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Последствия дроновой атаки по Киеву 28 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Последствия дроновой атаки по Киеву 28 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Последствия дроновой атаки по Киеву 28 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Последствия дроновой атаки по Киеву 28 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Последствия дроновой атаки по Киеву 28 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Последствия дроновой атаки по Киеву 28 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Последствия дроновой атаки по Киеву 28 мая 2023 года. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Напомним, в Киеве прозвучала серия взрывов в ночь на воскресенье, 28 мая. В результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранения.

В КМВА заявили, что сегодняшняя атака дронами была самой массированной с начала полномасштабного вторжения. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева в эту ночь уничтожили более 40 беспилотников врага.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что сегодняшняя атака по Украине была нетипичной. Враг использовал новые маршруты.