ДТП у Києві 4 листопада — фото з місця аварії

ДТП у Києві 4 листопада. Фото: Новини.LIVE

Вранці у Києві трапилася масштабна ДТП за участю чотирьох траспортних засобів. Внаслідок аварії, є постраждалі та загиблий.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці ДТП та показав наслідки зіткнень.

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Наслідки ДТП у Києві 4 листопада

Кореспонденту вдалося поспілкуватися з власницею однієї з пошкоджених автівок, і вона розповіла, що її машина стояла за 15 метрів від того, як її протаранив автобус. За її словами, пошкодження автомобіля — це дрібниці порівняно з тим, що є загиблий.

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наслідки ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

Водночас у ДСНС повідомили, що станом на зараз відомо про одного загиблого та щонайменше чотирьох постраждалих.

За даними рятувальників, зіткнулися легкові авто Mercedes-Benz та Lada Niva, а також автобус Mitsubishi, де затисло водія та пасажирів.

Пошкоджене авто внаслідок ДТП у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці аварії в Києві. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці ДТП. Фото: ДСНС

Медики та рятувальники на місці аварії. Фото: ДСНС

Пошкоджена автівка у Києві. Фото: ДСНС

Рятувальні служби на місці ДТП. Фото: ДСНС 1 / 6

"До прибуття рятувальників госпіталізували двох постраждалих. Рятувальники, використовуючи гідравлічний інструмент, деблокували загиблого водія. Загалом унаслідок аварії одна особа загинула, четверо — були госпіталізовані", — йдеться у повідомленні.

Наразі на місці продовжують працювати медики, поліція та рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Голосіївському районі столиці трапилася масштабна ДТП. Як відомо, автобус на швидкості протаранив інші автомобілі та МАФ.

Незадовго після цього поліція Києва показала наслідки аварії. Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.