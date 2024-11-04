ДТП у Києві 4 листопада — фото з місця аварії

Наслідки масштабної ДТП у Києві — фото
Вранці у Києві трапилася масштабна ДТП за участю чотирьох траспортних засобів. Внаслідок аварії, є постраждалі та загиблий.
Кореспондент Новини.LIVE побував на місці ДТП та показав наслідки зіткнень.
Наслідки ДТП у Києві 4 листопада
Кореспонденту вдалося поспілкуватися з власницею однієї з пошкоджених автівок, і вона розповіла, що її машина стояла за 15 метрів від того, як її протаранив автобус. За її словами, пошкодження автомобіля — це дрібниці порівняно з тим, що є загиблий.
Водночас у ДСНС повідомили, що станом на зараз відомо про одного загиблого та щонайменше чотирьох постраждалих.
За даними рятувальників, зіткнулися легкові авто Mercedes-Benz та Lada Niva, а також автобус Mitsubishi, де затисло водія та пасажирів.
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Пошкоджене авто внаслідок ДТП у Києві. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці аварії в Києві. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці ДТП. Фото: ДСНС
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Медики та рятувальники на місці аварії. Фото: ДСНС
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Пошкоджена автівка у Києві. Фото: ДСНС
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Рятувальні служби на місці ДТП. Фото: ДСНС
"До прибуття рятувальників госпіталізували двох постраждалих. Рятувальники, використовуючи гідравлічний інструмент, деблокували загиблого водія. Загалом унаслідок аварії одна особа загинула, четверо — були госпіталізовані", — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці продовжують працювати медики, поліція та рятувальники.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Голосіївському районі столиці трапилася масштабна ДТП. Як відомо, автобус на швидкості протаранив інші автомобілі та МАФ.
Незадовго після цього поліція Києва показала наслідки аварії. Правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП.
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